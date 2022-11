'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa s'emet els dissabtes a les 20:30 i els diumenges a les 19:30 hores al Canal 24horas.

'Aquí parlem' rep aquesta setmana Javi López. Lluís Falgàs, director i presentador de l'espai d'informació política d'RTVE Catalunya, entrevista l'eurodiputat del Partit dels Socialistes de Catalunya. El programa també analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana.

L'eurodiputat del PSC Javi López s'asseurà aquesta setmana al plató d''Aquí parlem'. Lluís Falgàs conversarà amb ell sobre temes europeus i internacionals que afecten Catalunya, com ara el cas Pegasus, el judici que pot acabar amb la retirada de l'acta d'eurodiputat de Carles Puigdemont que comença aquests dies al Tribunal Superior de Justícia de la UE i la negació del Tribunal Suprem del Regne Unit de vetar el segon referèndum d'independència d'Escòcia.

L'espai dirigit per Lluís Falgàs també analitzarà l'actualitat política d'una setmana en la qual el ple del Parlament ha votat la reprovació del conseller de l'Interior, Joan Ignasi Elena, proposada pel PSC amb motiu del cessament de Josep Maria Estela com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, i en què els republicans busquen data per votar-hi els pressupostos del 2023.