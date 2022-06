'Els caçadors', aquesta setmana a 'Wild hunters'

'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE, en col·laboració amb Terra Incognita docs.

La natura busca el seu equilibri en un joc que pot semblar cruel, un joc que exigeix botxins i víctimes. Aquesta setmana 'Wild Hunters' descobreix els caçadors, els actors principals d'aquest joc, una col·lecció extensa d'éssers especialment dotats per segar la vida dels altres.

Els caçadors són els encarregats d'eliminar milions d'éssers, a tots els racons del planeta. Per acomplir el seu paper, els caçadors tenen sentits, armes i habilitats extraordinàries. Al final, compliran la seva missió. Però encara que els depredadors siguin molt poderosos, la seva vida no està exempta de drames, problemes i incerteses.

El capítol 'Els caçadors' mostra com els caçadors salvatges estan plens de sorpreses i sofisticació. El seu paper és crucial per mantenir en equilibri tots els ecosistemes terrestres des de l'inici dels temps. Els seus cossos i les seves armes no són més que part del joc de la vida: sense la seva gana insaciable i la seva mortal eficàcia, la vida sobre la terra no seria possible!