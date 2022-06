La música experimental de Za!, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana visita 'Efecte Collins' Za!, un duet de Barcelona format per Spazzfrica Ehd i Papa Dupau. Dos músics experimentals que han revolucionat l'escena musical catalana des de fa més de 15 anys. Aquest cop ho fan acompanyats de la TransMegaCobla que és un quartet de vent de cobla tradicional, i també amb les veus de Tarta Relena.

L'Edu i en Pau, bateria i guitarra respectivament, també toquen la trompeta, la kalimba, el teclat i el sampler quan és necessari. Tot plegat perquè el resultat final soni ben eclèctic i la barreja aparegui allà on no se l’espera. El grup coincideix en el principi que experimentar és compartir, i la música molt més que aquelles notes que s’interpreten

La TransMegaCobla en un moment de l'actuació rtve catalunya

Al programa, Za! fa una paròdia de la música experimental per mostrar que les coses no les entenem perquè les pensem, sinó perquè les experimentem. Unes reflexions que comparteix amb l'Anna Ballbona, periodista i escriptora, que es comunica a través de la ironia i l'humor rural. Amb ella, també assisteixen a una classe de moviment amb un professor de dansa i expressió corporal.

Za! surt dels límits per trencar els espais políticament correctes. La música és una forma d'expressar la seva repulsa, per jugar, sentir que tot és més fàcil del que sembla.

A 'Efecte Collins' Za!, la TransMegaCobla i les Tarta Relena interpretaran quatre cançons: 'La sardana de Baal Hammon', 'El mediabor de Lean el Nim', 'La Kopanitsa d'Aruj Yamim' i 'Gnaoua d'Ishma Kala'.