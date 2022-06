Carme Barceló entrena amb Cesc Escolà, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dissabtes a La 2 i RTVE Play Catalunya.

La periodista Carme Barceló visita 'FitMés' per fer amb el Cesc Escolà una rutina analítica de força de la part superior per millorar la seva musculatura i reforçar l'esquena.

La convidada d'aquesta setmana és la periodista esportiva Carme Barceló. El Cesc Escolà li ha preparat un entrenament analític de força de la part superior del cos, amb l'objectiu de millorar la seva musculatura i reforçar l'esquena a través d'un treball analític.

Carme Barceló durant la rutina rtve catalunya

La rutina comença amb un escalfament centrat en els braços sense l'ús de pesos ni desplaçament. Els exercicis es dividiran en tres blocs, el primer i el tercer són més llargs que el segon, que serà únicament de dos minuts. Per finalitzar, com sempre, es realitzen estiraments per tal de prevenir lesions i relaxar la musculatura.

A més, a la secció de nutrició de 'FitMés', Sara Martínez ensenyarà com planificar un menú setmanal., donarà eines i exemples per aprendre a elaborar els àpats principals de la setmana: dinars i sopars, seguint el mètode del plat de Harvard.