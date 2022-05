Santi Rodríguez del PP, a 'Aquí Parlem'

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària de la setmana i compta com a convidat amb Santi Rodríguez.

Lluís Falgàs entrevista el secretari general del Partit Popular de Catalunya, Santi Rodríguez. Falgàs li demanarà pels canvis al PP amb Alberto Núñez Feijoó com a nou president de la formació.

'Aquí Parlem' també analitza l'actualitat política i parlamentària en una setmana marcada per la negociació entre els partits per la reforma de la nova llei de política lingüística, per evitar la imposició del TSJC del 25% del castellà a l'escola.