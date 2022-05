Com reduir la petjada ecològica aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' explora aquesta setmana com reduir la petjada ecològica a l’hora d’omplir el cistell, veurem com recullen brossa de la platja per convertir-la en joies i apendrem a ser sostenibles amb la roba que tenim a l’armari.

Reduir la petjada ecològica del cistell de la compra és possible si comprem a granel. La Martina Klein ho posa en pràctica amb la Rosa García, presidenta de Rezero, (entitat que defensa els recursos que proveeixen els sistemes naturals), i ho comparen amb una compra convencional.

Recullen la brossa de la platja per fer joies RTVE CATALUNYA

A la platja de la Barceloneta, la Martina s’apunta a una brigada de neteja. A més de classificar la brossa per llençar-la al contenidor que toca, coneixerà a l’Anna Mata, que reaprofita els residus que troba per fer-ne joies.

La Sònia Flotats ens ensenya a aprofitar tot el que tenim a l'armari RTVE CATALUNYA

Per acabar, la Sònia Flotats, directora de la revista digital SoGoodSoCute, explica a la Martina els consells bàsics per aprofitar la roba que tenim a l’armari i vestir d’una manera més sostenible sense deixar d’anar a la moda.

Durant el programa també ens acompanyarà la veu de Josep Maria Ganyet, un expert digital, i la física i meteoròloga Mònica Usart que reflexionen sobre els efectes del plàstic al medi ambient. A més, preguntaran al carrer si tenim idea de quant triguen a biodegradar-se alguns materials.