'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Aquesta setmana 'Wild Hunters' mostra com els peixos són caçadors ràpids i voraços que ocupen tots els ecosistemes líquids i es caracteritzen per la seva freda efectivitat. Els depredadors aquàtics no coneixen la tranquil·litat.

Les espines del peix escorpí contenen un verí molt potent RTVE

Sembla que entre la terra i l'aigua s'estén una frontera gairebé infranquejable. No obstant això, hi ha un nexe permanent entre els dos mons, un enllaç íntim i estret establert pels caçadors i les seves preses.

Les piranyes són petites però tenen les dents molt esmolades RTVE

En el capítol 'Els peixos' veurem com les dents tallants dels peixos aguaiten sota l'aigua des de fa centenars de milions d'anys, alguns tot just han canviat en tot aquest temps. Des del més profund de l'oceà fins als rius de muntanya s'obren i tanquen les goles dels peixos i els seus enemics, segueixen el simple principi del "peix gran es menja el peix petit" i no hi ha excepcions!