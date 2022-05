El dilluns, 9 de maig, la parella formada per Arsenio Sáez i Ana Jiménez, veterans seguidors del concurs de La 2, compleixen el seu somni de participar en un dels programes de 'Saber y Ganar'.

Jordi Hurtado rep al plató el matrimoni Sáez Jiménez per conèixer la seva devoció pel concurs i compartir amb ells alguns moments de l'enregistrament. El passat 15 de febrer 'Saber y Ganar' va conèixer a Arsenio i a Ana arran d'una notícia emesa en 'L'Informatiu', amb motiu del 25 aniversari del programa. Allí descobrien com el matrimoni comparteix amb fills i nets la passió pel concurs i no es perden cap de les seves emissions a la sobretaula de La 2. Fins i tot Arsenio confessava que, des de fa anys, anota diàriament en una llibreta la puntuació que va aconseguint cada concursant.

Arsenio Sáez, Ana Jiménez i Jordi Hurtado rtve catalunya

El dilluns compartiran l'experiència de trepitjar per primera vegada el plató que tant han vist per televisió i conèixer de prop a tot l'equip que fa possible el mític concurs.