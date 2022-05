Los Mambo Jambo, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana a 'Efecte Collins', Los Mambo Jambo interpreten quatre temes del seu últim àlbum 'Exotic rendezvous': '¡Viva sapo!', 'Dizzy', 'Exotic rendezvous' i 'Contra las cuerdas'.

Amb una àmplia experiència en el món del rock, el rhythm and blues, el surf i el swing, Los Mambo Jambo porten aquestes disciplines al panorama actual amb un estil propi: el so jambofònic. Una aposta per fer música amb missatge i donar tot el protagonisme als seus instruments.

Actuació en directe de Los Mambo Jambo rtve catalunya

Els membres del quartet, Dani Nel·lo al saxo, Dani Baraldés a la guitarra, Ivan Kovacevic al contrabaix i Anton Jarl a la bateria, entenen la música com un llenguatge universal que, a més, els ha obert moltes portes nacionals i internacionals. Han actuat tant a Espanya com a Europa, Brasil i Mèxic.

'Efecte Collins' mostrarà com els ha funcionat la fórmula que han creat amb energia i precisió. Són un equip amb un espectacle ben estudiat i que alhora deixa molt espai per crear textures i ser lliures amb els instruments. La suma de tot crea una catarsi col·lectiva que fa que el públic connecti plenament amb ells.