'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

Hi ha un llinatge de caçadors molt especial, que viu en clans sotmesos a regles molt estrictes, regles essencials per a la supervivència. Aquesta setmana 'Wild Hunters' paren dels llops, el millor exemple de caça cooperativa d'eficàcia basada en la jerarquia.

Xacal daurat RTVE

La llei del clan dels llops és rígida i senzilla: tots els membres aprenen la mateixa llei des de petits: és un conjunt de normes que s'expressen mitjançant un complex ritual que inclou gestos, postures i grunyits i, també, jocs o càstigs. Perquè el clan dels llops sigui eficaç només hi pot haver un cap, un rei absolut que pren totes les decisions importants… i que fa complir la llei, i pobre del que no l'acati!

Guineu dels Andes RTVE

El capítol 'Els llops i els xacals' descobreix per què els llops són el millor exemple de caça cooperativa, d'eficàcia basada en la jerarquia. Per això, el clan dels llops exigeix fidelitat. Cada membre segueix un codi, una llei no escrita que proporciona estabilitat al grup i li permet funcionar com una maquinària perfecta de guerra, com una ordre eficient que assegura la supervivència de cada membre del grup.