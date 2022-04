Gemma Nierga entrena amb Cesc Escolà, a 'FitMés'

'FitMés', amb Cesc Escolà, convidarà cada setmana a una persona coneguda a fer una sessió de 'fitness'. Els dissabtes a La 2 i RTVE Play Catalunya.

La convidada d'aquesta setmana és la periodista Gemma Nierga, amb qui el Cesc farà una rutina de FitDance, una modalitat que barreja diversos estils de ball i que ajuda a millorar la capacitat cardiovascular, la musculatura i la coordinació, gràcies als moviments sense impacte que es realitzaran. Abans, però, la Gemma i el Cesc faran un estirament, com sempre, per activar el cos i que els músculs vagin entrant en calor. L’exercici del capítol és una manera divertida i diferent de fer esport. No oblidem estirar al finalitzar per evitar possibles lesions i baixar les pulsacions.

Gemma Nierga i Cesc Escolà durant la sessió de FitDance rtve catalunya

Per acabar, la secció de la nutricionista del programa, Sara Martínez, que donarà consells per menjar tranquil·lament, sense presses i concentrats en el que mengem.