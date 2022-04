Torna el radioteatre a Ràdio 4. Per celebrar la Diada de Sant Jordi, Ràdio 4 i la Sala Beckett estrenen tres noves obres d'autors catalans del ràdioteatre. Dirigides per Sergi Belbel i interpretades per Míriam Iscla, Anna Ycobalzeta, David Bagés i David Vert, els pòdcasts 'Desaparèixer', 'Transhumància' i 'Els viatgers' estaran disponibles a RTVE Play a partir del 23 d'abril.

Ràdio 4 celebra Sant Jordi amb veu pròpia. En col·laboració amb la Sala Beckett, torna 'Històries de l'altra banda'. Des de demà es podran escoltar tres obres originals d'autors catalans amb segell propi, dirigides per Sergi Belbel i interpretades per l'equip habitual: Míriam Iscla, Anna Ycobalzeta, David Bagés i David Vert.

Escrita per Carol López, 'Desaparèixer' explica què passa si una dona desapareix de sobte de la seva vida. Com es queden els que queden? Aquesta divertida història mostra el paper clau que ocupen les dones en el dia a dia.

L'obra de Josep Maria Miró 'Transhumància' relata dues històries aparentment inconnexes que es barregen de forma casual. Una dona escolta una veu, també de dona, que no para de xerrar. Aquesta, acaba detallant el motiu pel qual viatja en cotxe amb el seu marit travessant pels Pirineus la frontera andorrana.

Escrita per Marilia Samper, 'Els viatgers' és una aposta original, amorosa i divertida sobre el que passa en la darrera etapa de la vida. De vegades, la gent gran perd la noció del temps i la medicina ho diagnostica com a malaltia. Samper li dona una volta a aquesta visió i explica que en aquests casos les persones podem estar viatjant en un altre temps per corregir les desgràcies passades.

Les tres ficcions estaran disponibles a RTVE Play i a la web de Ràdio 4 a partir de dissabte 23 d'abril.