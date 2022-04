'Informe Semanal' abre su ventana a la actualidad con el reportaje ‘Historias de Odesa’, la tercera ciudad de Ucrania, en la que el programa ha sido testigo de cómo se prepara para su defensa. En el segundo reportaje de la noche contará el gran aumento de las mascotas en los hogares españoles.

Los habitantes de Odesa, la tercera ciudad de Ucrania y el puerto más importante del país, viven con el temor a nuevos ataques rusos. Un equipo de ‘Informe Semanal’ ha sido testigo de cómo se prepara su defensa. “Mandé a mi mujer y a mi hijo a un lugar seguro en el extranjero y con las manos libres, por decirlo de algún modo, me armé de valor y decidí pasar a la acción”. El que habla así es Dima, dueño de una tienda de moda en Odesa que ha reconvertido en una fábrica artesanal de chalecos antibala que se entregan a los soldados.

‘La familia y otros animales’

En los hogares españoles viven más de 30 millones de mascotas. Son más numerosos los animales de compañía que habitan en ellos que los niños menores de 15 años. “En nuestro pasillo somos ocho viviendas, en nuestro piso somos todos parejas más o menos de nuestra edad, y hay seis perros, dos gatos y un bebe”, detalla Javier Grisaleña al lado de su pareja, Claire y su perra Skye

En el reportaje ‘La familia y otros animales’, ‘Informe Semanal’ analiza el boom de las mascotas con propietarios, sociólogos y psicólogos, pero también desde la perspectiva económica de un sector que factura unos 3.700 millones de euros al año y que da trabajo a más de 12.000 empresas. Entre ellas hay algunas jugueteras, como Injusa, que ante el descenso de la natalidad han abierto nuevas líneas de negocio dirigidas a los dueños de mascotas, que gastan de media en su cuidado más 1.000 euros anuales.

Desde comienzos de este año, la ley considera a los animales de compañía seres sintientes, establece que su bienestar está por encima de otras cuestiones y regula que no sean abandonadas y que no se les cause sufrimiento o dolor.