RTVE Catalunya celebra la Diada de Sant Jordi

En directe des de la Plaça Catalunya els principals magazines de Ràdio 4 dedicaran la jornada a copsar com retorna la normalitat a una data tan assenyalada a Catalunya: 'Són 4 dies', 'Llibres, píxels i valors' i 'De boca a orella'. D'altra banda, 'L'Informatiu', a les 14h a La 1, s'emetrà en directe des del carrer Rosselló amb Passeig de Gràcia i comptarà amb punts de connexió a les parades de llibres. A més, a La 2 s'oferirà el programa resum dels Premis Continuarà de Cultura 2022.

Especial de Ràdio 4 a Plaça Catalunya

Ràdio 4 farà una programació especial per la Diada de Sant Jordi en directe des de Plaça Catalunya. El magazine dels caps de setmana, 'Són 4 dies', dirigit per Goyo Prados, de 9 a 13h comptarà amb entrevistes culturals, connexions arreu del territori i música en directe. De 16h a 17h, el programa de llibres de Ràdio 4 conduit per Rosa de Diego, 'Llibres, píxels i valors', també celebrarà la festa més emblemàtica de la literatura.

I per acabar, un especial 'De boca a orella', de 17h a 20h. L'equip de Sílvia Tarragona ens acompanyarà a la tarda i, entre d'altres escriptores i escriptors, comptarà amb Sergi Belbel, guanyador del premi Sant Jordi d'enguany i director del ràdioteatre 'Històries de l'altra banda', de Ràdio 4 que estrena tres noves obres aquesta Diada.

Els Serveis Informatius de Ràdio 4 també oferiran tota l'actualitat de la jornada del llibre i la rosa a Catalunya.