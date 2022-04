Chanel destapa su lado más íntimo en 'Plano General'

‘Plano General’, el nuevo programa de entrevistas de La 2 presentado por Jenaro Castro, tendrá esta semana como invitada a la representante de España en el Festival de Eurovisión 2022: Chanel. La intérprete de ‘SloMo’ mostrará su lado más desconocido: desnudará su alma y hablará abiertamente, con sencillez, empatía y sinceridad, de las quinielas que la dan como favorita el próximo 14 de mayo en Turín (Italia), y de su preparación de cara al certamen europeo.

A tres semanas del Festival de Eurovisión, Chanel Terrero repasa su trayectoria como actriz e intérprete de musicales, su faceta menos conocida antes de que le llegara el éxito tras ganar el Benidorm Fest organizado por RTVE y convertirse en representante de España en Eurovisión. La cantante y bailarina se define como "una niña con mucho amor que dar y con los pies en la tierra a la que le gusta volar con la imaginación y los sueños".

Chanel se somete a todas las secciones del programa: La Semblanza, Sala de Prensa, En un Rincón del Alma, Primer Plano y El Muro. Durante la entrevista confiesa que su "mayor fracaso sería no haber hecho una buena actuación" en Eurovisión. Chanel no rehúye ninguna pregunta, y recuerda su niñez en Cuba, al tiempo que pide libertad para la isla pues reconoce que los cubanos "todavía no son libres". Considera un fracaso del siglo XXI la invasión rusa de Ucrania, y se muestra preocupada por la inflación, los precios y el acoso en las redes sociales.

Chanel Terrero Martínez se somete al test de ‘Plano General’ en el que muestra los rasgos más característicos de su personalidad y humilde al ser preguntada por las quinielas que la colocan entre las favoritas del certamen europeo que reúne cada año a 200 millones de espectadores en todo el mundo.