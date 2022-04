El professional del món del fitness, Cesc Escolà, estrena el dissabte la segona temporada del programa de fitness i vida saludable, 'FitMés', on cada setmana convida a una persona coneguda a fer una sessió d'entrenament de 15 minuts.

En aquesta nova etapa Cesc Escolà estarà acompanyat de Samantha Gilabert, Gemma Nierga, Juan Avellaneda, Danae Boronat, Julio Salinas, Gemma Mengual, Jordi Cruz, Leo Margets, Carme Barceló, Queco Novell, Samanta Villar, Xuan Lan i Jordi Ríos. Els entrenaments aniran des de body combat a ciricuits de full body, passant per Pilates i ioga.

El programa també comptarà amb una secció sobre alimentació i nutrició, que en aquesta segona temporada anirà a càrrec de Sara Martínez. La nutricionista i dietista aconsellarà sobre els aliments que hauríem d'incorporar a una dieta per complementar l'esport.

La primera convidada de la segona temporada: Samantha Gilabert

Aquesta setmana Cesc Escolà estarà acompanyat per la cantant Samantha Gilabert, amb qui el Cesc va coincidir a l’última edició d'Operación Triunfo'. Junts realitzaran un circuit en parella de full body, amb l'objectiu de millorar la força i el treball cardiovascular amb una sèrie d'exercicis de col·laboració mútua. És una manera diferent i divertida de fer esport, però també de competir.

Samantha Gilabert i Cesc Escolà rtve catalunya

Abans de començar, es du a terme un escalfament per activar el cos. La rutina està formada per sis estacions, és a dir, sis exercicis diferents d’un minut de durada: 45 segons d'activitat i 15 segons de descans, en sèries de dos o tres. Com sempre, la rutina acaba amb un estirament per evitar possibles lesions derivades de l'exercici.

Acabarem amb la secció de la Sara Martínez, que ens ensenyarà com hem de demanar menjar a domicili sense perdre la perspectiva d'una bona alimentació.