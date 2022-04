Torna la 24a edició dels Premis Continuarà de cultura 2022

Després de dos anys d'absència degut a la Covid-19 i les restriccions, tornen els Premis Continuarà, els guardons culturals organitzats per RTVE Catalunya. Un reconeixement a professionals que han destacat en els seus àmbits durant l’últim any. Es lliuraran com és tradició, el dia abans de la diada de Sant Jordi, el 22 d'abril a l'Hotel Casa Fuster de Barcelona. Centenars de persones de l'àmbit cultural i de la societat catalana es tornaran a retrobar per celebrar la cultura, en un acte conduït per Tània Sarrias, presentadora del programa cultural de La 2 'Punts de vista'.

Premiats i premiades en els Premis Continuarà de Cultura 2022

Del món del cinema, la directora Carla Simón, després de l'èxit assolit per la seva òpera prima 'Estiu 1993', serà guardonada per la seva darrera pel·lícula 'Alcarràs', l’obra sobre el món rural que li ha valgut l’Ós d’or a la Berlinale.

La següent premiada és l’actriu i directora Sílvia Munt, que ha anunciat fa poc la seva retirada del món de la interpretació. Munt va debutar el 1997 al teatre amb 'El somni d’una nit d’estiu'. Molt recordada pel seu paper de la Colometa a 'La Plaça del Diamant', 'Alas de mariposa' va donar més prestigi a la seva carrera, després de guanyar la Conxa d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Silvia Munt seguirà exercint com a directora de cinema, teatre i televisió.

El reconeixement literari és, per una banda, per l'escriptora, periodista i editora Laura Ferrero. 'La gente no existe', 'L'amor després de l’amor' i 'Qué vas a hacer con el resto de tu vida', són alguns dels títols dels seus llibres. També serà guardonat l'escriptor i traductor Alejandro Palomas, conegut per 'El tiempo que nos une' o la trilogía 'Una madre', 'Un hijo' i 'Un perro'. El barceloní va guanyar l’any 2018 el Premi Nadal per l’obra 'Un amor'. L'altre escriptor premiat és el productor i guionista de sèries Jacobo Bergareche, autor de la novel·la 'Los días perfectos', un dels libres destacats de la temporada.

RTVE Catalunya vol reconèixer la seva contribució al món de la moda als dissenyadors Teresa Helbig i Juan Avellaneda. Helbig, amb negoci a Barcelona i Madrid, ha aconseguit que nombroses celebrities passegin els seus dissenys per catifes vermelles de tot el món, a més dels vestits de núvia que li han donat fama i la nova marca per a nenes 'Petite Helbig'. Per la seva banda, Avellaneda, després d’estudiar enginyeria informàtica i treballar en banca, no va desaprofitar l’oportunitat que li va donar la botiga Santa Eulàlia de Barcelona per muntar un petit aparador i presentar la seva col·lecció. Ara és un dels dissenyadors espanyols amb més projecció.

Els Premis Continuarà també volen reconèixer el talent de l’actor Ivan Labanda. Amb múltiples registres, meticulós i perfeccionista, Labanda fa temps va decidir que volia fer musicals. L’hem vist en un dels més exitosos de la temporada 'Cantando bajo la lluvia' on interpreta el paper protagonista. L’actor català també ha treballat en sèries de ficció, és doblador i a RTVE el recordem com a presentador del programa juvenil de divulgació científica, 'Leonart'.

El restaurant 'Disfrutar' de Barcelona rep el guardó gastronòmic. Obert des del 2014, va néixer després d’anys de treball intens al Bulli, on Mateu Casañas, Oriol Castro i Eduard Xatruch es van conèixer i van créixer professionalment. Amb una cuina avantguardista, mediterrània i desacomplexada han aconseguit dues estrelles Michelin.

Premi Nacional de Dansa i un dels ballarins més brillants del panorama flamenc actual, Jesús Carmona, és el guardonat en aquesta disciplina artística. Va començar la seva formació als 7 anys, es va llicenciar en Dansa espanyola i flamenc i ha format part de diferents companyies com: Nuevo Ballet Español, Carmen Cortés, El Güito, Manolete, Antonio Canales o Rafael Amargo.

La darrera premiada és la rapera i poetessa Imane Raissali. És del Marroc, tot i que va venir amb 8 anys a Barcelona. Molt popular a les xarxes socials, reivindica el feminisme des del punt de vista d’una dona migrant i defensa el vel com un signe de llibertat i d’identitat. Fa poc va guanyar el premi TikTok a la inclusió, ha publicat un llibre de poemes i està escrivint el segon.