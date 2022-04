'Wild hunters' és una sèrie documental que mostra el drama de la vida i la mort dels depredadors més grans de la natura, produïda per RTVE i Terra Incognita docs.

RTVE Catalunya estrena el primer capítol de l'ambiciosa sèrie documental 'Wild hunters' amb el capítol dedicat als felins 'Els atletes de la caça'.

Les lleones solen caçar en grup RTVE

Els felins són l'elit dels caçadors. Els seus atributs físics els converteixen en atletes, éssers superdotats que combinen la seva força i la seva agilitat amb unes capacitats sensorials extraordinàries. Els seus ulls poderosos i les seves finíssimes orelles analitzen, descobreixen, i mesuren, per triar la seva propera víctima! Només és qüestió de temps. Quan troben el que busquen, tots els sentits es posen a punt per disparar, com un mecanisme perfecte, el seu cos elàstic, àgil i musculós… Són els atletes de la caça…!

Un gat margay trepant per un arbre RTVE

El primer capítol de 'Wild hunters', 'Els atletes de la caça' descobreix les tècniques de caça dels felins, uns animals tan bells com ferotges.