Elsa Anka entrena amb Cesc Escolà, a 'FitMés'

El pròxim dilluns, Elsa Anka visita 'FitMés' per compartir amb el Cesc Escolà una rutina de treball de força de cames. L'objectiu és millorar la musculatura i guanyar estabilitat.

Elsa Anka i Cesc Escolà utilitzen diferents materials com la fitball rtve catalunya

La rutina està precedida per un escalfament molt actiu centrat en les cames i l'entrenament es divideix en tres blocs. S'utilitzen materials per augmentar la força resistència com manuelles, gomes i la fitball. Al finalitzar la rutina es realitzen estiraments per relaxar la musculatura i evitar lesions.

Per acabar, el Cesc Escolà parla amb la nutricionista de 'FitMés', Virginia Gómez, sobre hàbits d'alimentació saludable. Aquesta setmana descobrim què és el Plat Saludable, creat per experts en nutrició de Harvard.