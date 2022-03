Un referent del rock en castellà, Josele Santiago, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb cura les propostes d'artistes ben diferents i alhora referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes a La 2.

Aquesta setmana 'Efecte Collins' comptarà amb Josele Santiago que tocarà cinc temes creats al llarg de la seva carrera: 'Fractales', 'El bosque', 'El lobo', 'Baile de los peces' i 'La otra orilla'. Amb més de quaranta anys sobre els escenaris, és un referent del rock en castellà.

Compositor i guitarrista, després de passar per moltes bandes es va convertir en vocalista de 'Los Enemigos'. Per l'artista, era una forma de divertir-se, fins que es va adonar que li agradava escriure cançons.

Josele Santiago entén la música com un art i com a tal fuig de les grans discogràfiques, dels concerts pel posicionament social o la fama com a única recompensa. El que realment l’importen són la música i un públic selecte i entregat que li retorna un gran respecte.

Josele Santiago en un moment de l'actuació rtve catalunya

A 'Efecte Collins' interpretarà cinc cançons de la seva trajectòria: 'Fractales', 'El bosque', 'El lobo', 'Baile de los peces' i 'La otra orilla', un recorregut per la música i les lletres de l'autor.

Al documental, Josele Santiago també visita la mítica botiga de vinils Discos Revolver de Barcelona i parla de la nostàlgia del que va significar el Rock & Roll amb Alfred Crespo, 'Coco', director de la revista Ruta 66.