'Efecte Collins' estrena la tercera temporada amb Muchachito

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb una estètica molt cuidada les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dissabtes.

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins' enceta, el 15 de gener, la seva tercera temporada amb moltes ganes de fer noves descobertes musicals. L'estima i el respecte per la música és el seu motor, així com la creença que el so directe és insubstituïble. Més enllà de l’aspecte interpretatiu, el programa també convida als músics a parlar i mostrar un vessant més íntim.

Aquesta nova temporada, 'Efecte Collins' deixa les sales de concerts i marxa cap a altres escenaris on la cultura sempre és present i la música protagonista. En aquesta nova edició els espectadors podran gaudir de grans talents com Chicuelo, Clara Peya, Mishima, Dorian o Sopa de Cabra.