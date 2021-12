Joana Serrat, a 'Efecte Collins'

El programa de música de La 2, 'Efecte Collins', mostra amb molta cura les propostes d'artistes ben diferents i referencials a Catalunya. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous.

'Efecte Collins' compta aquesta setmana amb la cantautora Joana Serrat. Tocarà en directe les cançons 'Pictures', 'Demons', 'You're with me everywhere I go' i 'Take me back where I belong', a la sala La Capsa.

La Joana Serrat va néixer a Vic, però quan escoltes la seva música es podria dir que hi ha una part seva que va néixer a Texas. La Joana és una cantautora de les que ja no en queden, que recorda a Neil Young o a Bob Dylan, tant amb les lletres com en l’actitud, però en lloc d’una veu esquerdada ens trobem amb una meravellosa veu que hipnotitza i que no voldries mai deixar d’escoltar.

Ella mateixa ha tingut sempre aquesta sensació de dualitat: arrelada a la terra de Montesquiu, on hi van viure els seus avis, un poble petit on tothom es coneix, però també seduïda per l’ambient del panorama musical americà que es va trobar quan hi va anar a enregistrar un dels seus discs. Potser aquest és el destí dels qui, com ella, utilitzen els sentiments per esculpir cançons que només es poden fer des dels abismes de l’ànima. La Joana es mou per carreteres secundàries lluny del xivarri de les autopistes. Al seu camí hi ha boira i boscos frondosos. Res no és fàcil en el camí de la cantautora però el resultat sempre és extraordinari.

Joana Serrat, en un moment de la gravació rtve catalunya

A 'Efecte Collins' tocaran a la sala La Capsa del Prat de Llobregat, quatre dels seus temes en directe: 'Pictures', 'Demons', 'You're with me everywhere I go' i 'Take me back where I belong'

Al documental coneixerem aquesta dualitat entre una Joana més nòmada, amb ganes de música i carretera; i una altra assenyada i més calmada, que vol enfrontar-se als problemes de la vida diària. Totes dues comencen un viatge que les portarà a parlar amb en David Jimenez, amic i mànager, que la coneix molt bé i comparteix amb ella la visió que, de vegades, els músics s’obsessionen amb la música per no haver de fer front a la realitat. Tot seguit, la Joana anirà cap a un castell màgic on les dues meitats concorden que han de cercar un equilibri entre les dues i signen la pau amb una cançó que interpreten en exclusiva a 'Efecte Collins'.