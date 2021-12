'Punts de vista' comptarà aquesta setmana amb el cantant Pitingo i amb les actuacions dels Brodas Bros i del grup The excitements. A més, la secció de sèries de la Paula Hergar i els millors reportatges culturals.

Divendres, Tània Sarrias entrevistarà el cantant Pitingo, conegut per la seva fusió del flamenc amb la música soul. Parlarà al programa sobre el seu nou projecte, que el portarà a Miami per enregistrar un disc amb el compositor Manuel Alejandro.

Fragment de l'espectacle dels Brodas Bros 'Around the world' rtve catalunya

'Punts de vista' també comptarà amb els Brodas Bros, la companyia de dansa, hip hop i cultura urbana que presentarà el seu espectacle 'Around the world' al Mercat de les Flors, i representaran un fragment al plató del programa.

Aquesta setmana, la secció de sèries, amb la Paula Hergar, se centrarà en l'estrena de la segona part de la cinquena temporada de 'La casa de papel'. També parlarà dels finals que poden ser decebedors pels fans.

The Excitements presenten nou àlbum: 'Keeping on' rtve catalunya

Per acabar, la Tània Sarrias parlarà amb els The excitements que presenten el seu darrer disc 'Keeping on', el quart treball d'estudi del grup de Barcelona. A més, interpretaran la cançó 'Just loving you'.