RTVE Catalunya celebra el 65è aniversari de les primeres emissions de Televisió Espanyola amb una programació especial. A través de l'aplicació RTVE Play Catalunya, que recopila alguns dels programes més mítics que, des de Catalunya, han contribuït a la història de la televisió en el nostre país. Paral·lelament, també es pot trobar una col·lecció amb alguns dels espais més recordats.

A partir de les 14h i durant més de 10h, el canal de Play de RTVE Catalunya recupera algunes de les emissions de programes realitzats per TVE Catalunya. S'hi podran veure concursos, com el primer capítol de 'Cifras y letras', que presentava Elisenda Roca, el relleu de Júlia Otero per Isabel Gemio al '3x4', l'últim programa d''El tiempo es oro', conduït per Constantino Romero, i l'actuació de Tino Casal a 'Si lo sé no vengo', debut a la televisió de Jordi Hurtado.

El relleu d'Isabel Gemio i Júlia Otero a '3x4' rtve catalunya

Tres anys després de la primera emissió de Televisió Espanyola, el 14 de juliol de 1959, van arrencar les emissions des de Catalunya des del estudis de Miramar, a Barcelona. Allà es van realitzar programes com 'Terra d'escudella', iniciat per Els Joglars, el primer programa infantil en català, que també es podrà veure a RTVE Play.

La música en directe també ha estat un tret diferencial dels programes fets a Catalunya. Recuperem el 'Musical Express' d'Àngel Casas dedicat a The Doors. També emetrem l'entrevista de Mercedes Milà a Camilo José Cela, al 'Buenas noches'.

'Musical Express' rtve catalunya

El 1983, TVE Catalunya es va traslladar a la seu de Sant Cugat del Vallès, des d'on s'han realitzat programes tan emblemàtics com 'Plàstic', 'Planeta imaginari', 'Camaléo' i 'Línea 900', que també es podran veure al RTVE Play. RTVE Catalunya ha estat un aparador per a actors i actrius, com Pepe Rubianes, a 'Makinavaja', Rosa Maria Sardà, a 'Ahí te quiero ver', i La Trinca, a 'Tariro tariro'.

La sèrie 'Makinavaja' rtve catalunya

Si us envaeix la nostàlgia, a la col·lecció de RTVE Play tindreu disponible molt més contingut exclusiu i recordareu programes tan emblemàtics com 'Redes', 'Vostè pregunta', 'La luna', 'Un día es un día', 'Terenci a la fresca' i 'Mira quién baila', entre altres.