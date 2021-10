Los premios Lovie reconocen cada año lo mejorcito de internet en Europa. Entre sus múltiples categorías siempre podemos encontrar proyectos que nos inspiran, sorprenden o proponen nuevos caminos.

Ya conocemos a los candidatos a mejores proyectos en cada área y el 16 de noviembre se anunciarán los ganadores. Hasta ese momento, desde el Lab RTVE.es hemos hecho una preselección de proyectos que nos han llamado la atención por su propuesta audiovisual.

La huella ecológica del streaming

La CNN produce esta serie, Project Planet, en la que intentan explorar las tecnologías, las personas y la ciencia que va a definir y crear soluciones para los más acuciantes problemas medioambientales. En concreto, el vídeo 'How our video streaming habits are impacting the Earth' trata sobre el impacto en el medioambiente del consumo de video online y en plataformas OTT.

Brillante, innovador y elegante uso del motion graphics y el grafismo, integrado de manera natural en la narración, sin distraer al espectador y ayudando a su comprensión utilizando únicamente formas y diseños muy simples. También cabe mencionar la utilización en la narración de un solo prescriptor (experto sobre el tema) junto con la voz del narrador, lo que hace que el espectador se quede mejor con el mensaje y la intención del producto.