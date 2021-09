'Helvètica' és el primer programa de disseny de la televisió pública. Presentat per Flora Saura i Òscar Dalmau, tracta tots els vessants i compta amb personalitats del món del disseny. S'emet els dilluns a La 2 de RTVE Catalunya.

RTVE Catalunya recupera dilluns el capítol d''Helvètica' sobre el disseny gràfic. Aquesta setmana la Flora Saura i l'Òscar Dalmau s'endinsen en el món de la identitat visual i els logotips acompanyats de Martí Ferré, Claret Serrahima i Pepe Cruz, entre altres.

Al capítol d'aquesta setmana acompanyem la Flora Saura a conèixer Martí Ferré, dissenyador i professor de l'escola EINA, per saber-ho tot sobre la identitat visual, i sortim al carrer per comprovar si la gent coneix els logotips que ens envolten.

Per la seva banda, l'Òscar Dalmau xerra amb Claret Serrahima, la persona darrere de logotips emblemàtics com el de l'Ajuntament de Barcelona. També ens trobem amb Josep Maria Mir de l'estudi Summa, responsable d'identitats corporatives que segur que us són familiars, i amb Pepe Cruz, dissenyador i fill de Cruz Novillo, un dels dissenyadors gràfics que va redefinir la imatge d'Espanya durant els setanta.

A més, coneixem l'estudi Forma i la seva tasca com a creadors d'identitat i iconografia, i la Júlia Solans ens ajuda a imaginar com seria el logo del nostre programa reinterpretat per dissenyadors i dissenyadores que han marcat època. Tot això en un 'Helvètica' que ens obre els ulls al disseny que ens envolta.