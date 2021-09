'Calidoscopi' és el programa d'entreteniment de La 2 de RTVE Catalunya que gràcies a l'Arxiu de RTVE repassa els millors moments televisius. Raül Díaz és el director, guionista i presentador de l'espai.

Els amants dels casaments no es poden perdre el romàntic 'Calidoscopi' d'aquesta setmana. El programa recupera imatges de l'Arxiu de RTVE de tota mena de celebracions matrimonials.

Al capítol d'aquest diumenge de 'Calidoscopi' va de noces. En Raül Díaz dedica aquest programa a celebracions matrimonials ben diverses. Les que es fan a l’església, al jutjat o a llocs que segur us sorprendran. Enllaços entre home i dona, però també entre persones del mateix sexe. A la festa no hi pot faltar la música i el bon humor. Hi esteu tots convidats.