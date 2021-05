RTVE Catalunya estrena dilluns 'Amor Gastronòmik', un nou programa de cites on es conquista per l'estómac. La periodista Thais Villas serà l'encarregada de conduir els 13 capítols de la temporada. Ella i Alícia Gómez, cap de programes de RTVE Catalunya, han protagonitzat la roda de premsa de presentació aquest divendres al plató 1 del centre de producció de Sant Cugat del Vallès.

Quatre pretendents intentaran enamorar i aconseguir una cita gràcies a un gran àpat. Aquí no importarà l'aspecte físic, el que comptarà de veritat és el menjar. El programa s'encarregarà de presentar diferents pretendents al candidat – anomenat gastronòmic- que està desitjant trobar parella. Després, serà el gastronòmic qui triarà 3 pretendents. Un cop fet el match, els 3 pretendents cuinaran els seus plats estrella per mirar d'enamorar al gastronòmic. I, si tenen la sort que el seu àpat és el que ha agradat més al candidat, hauran guanyat l'oportunitat d'aconseguir-hi una cita.

La periodista Thais Villas, conductora del programa, ha especificat a la roda de premsa de la presentació que la seva tasca és "fer la introducció dels participants, dels gastronòmics, de les seqüències, acompanyar els programes i comentar com avança cada capítol". A més, ha confessat que li agrada molt el format perquè és "un dating show, una cosa molt diferent" del que fa habitualment. També ha incidit en el fet que "una de les claus del programa és el càsting". Per la seva banda, Alicia Gómez, directora de programes de RTVE Catalunya, ha especificat que els dots culinàries no ha estat el principal motiu per escollir els pretendents, ja que l'important era que tinguessin "ganes de participar en el programa i gaudir del format". Tanmateix, Gómez ha deixat clar que en tot moment s'ha tingut en compte "les edats, el sexe i les tendències sexuals" i que el premi és "clarament trobar l'amor".

Com si es tractés d'una app per lligar, el candidat podrà triar entre un munt de perfils les 3 receptes o 3 àpats que més li agradin. Però no podrà obtenir més informació que aquesta: no hi veurà cap fotografia, ni sabrà res d'ells. Si els seleccionats accedeixen, es convertiran en pretendents oficials. Ells sí que podran tenir més informació del gastronòmic: una foto, un perfil amb una breu descripció, aficions,…

Cada programa mostrarà la història d'un candidat de principi a fi. L'espectador coneixerà els pretendents i la recepta que proposen i veurà el cuinat de l'àpat amb el qual pretén enamorar el seu candidat. D'altra banda, també es veurà el candidat rebre els diferents menjars, com se'ls menja i què opina. Els candidats valoraran la proposta gastronòmica, el cuinat, els productes, el packaging i la proposta estètica. Finalment, haurà de triar només un pretendent i serà amb aquest amb qui tindrà la cita. El lloc de l'esdeveniment serà un restaurant triat pel mateix pretendent.

El moment de la cita serà clau: és el primer moment en què el candidat podrà veure el pretendent. Durant el sopar, els dos tindran l'oportunitat de conèixer tots els detalls de l'altre: a què es dedica, quines aficions té i el més important, veurem si existeix feeling entre ells. Això ho descobrirem abans de les postres, perquè l'equip del programa els demanarà que abandonin la taula per poder-los preguntar i esbrinar com va la cita. Si el candidat vol tornar a quedar, haurà de tornar a entrar al sopar i acabar la cita. En cas contrari, haurà d'abandonar el sopar en aquell moment, i el pretendent tindrà el mateix tracte. A més, 'Amor gastronòmik' comptarà amb una secció de tres minuts on un cuiner de renom proposarà un plat infal·lible per a triomfar en l'amor.