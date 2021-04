La 65a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia celebra aquesta nit la seva gala d'entrega als Cinemes Verdi de Barcelona. Dos dels guardonats s'han donat cita aquest migdia al plató del programa 'Cafè d'idees' de Ràdio 4, a Barcelona. En concret, l'actriu Patricia López Arnáiz i el director i actor Santiago Segura.

La periodista Conxita Casanovas ha conduit l'acte de la roda de premsa on hi han assistit Patricia López Arnáiz, premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta'; les primeres participades per RTVE; i Santiago Segura, premi a la Indústria Cinematogràfica.

Patricia López Arnáiz ha reconegut que té gran estima a la ciutat de Barcelona i que posa "entrega i passió" a la seva feina i que "això pot donar el seus fruits". L'actriu també ha explicat que "ha estat una carrera de fons" perquè creu que "aquest món és de fons, és molt intens". L'actriu també ha explicat que se sent molt afortunada de cadascun dels projectes en els què ha participat i que, fins i tot, en els què un no està molt orgullós, "també serveix perquè et coneguin".

En relació a futurs papers, López Arnáiz ha reconegut que li agradaria provar coses noves, tot i que té molt clar que els personatges al cinema es construeixen en equip. A més, segons ella, "el personatge gairebé el coneixes al final". La guanyadora del premi a millor actriu espanyola ha conclòs que li ve de gust fer coses diferents "i descobrir personatges desconeguts".

Per la seva banda, Santiago Segura, ha fet broma dient que el seu pare treballava a una fàbrica de cargols i que li hagués fet gràcia veure com rebia aquest premi a la indústria. També s'ha referit al poc que es parla del cinema com a indústria. Segons Segura, s'ha de suplir la inversió que es fa al cinema internacional en comparació al nacional "amb més qualitat, novetats o actrius com Patrícia".

Santiago ha recordat que tot i que s'ha de tenir precaució amb el virus "s'ha de continuar fent coses" ja que "el virus mata però la ruina econòmica també". A més, l'actor i director ha enfatitzat que "la por al virus genera estrès" mentre que "l'amor i les abraçades generen molta oxitocina". En relació amb l'humor a les pantalles, ha reconegut que "la comèdia és molt immediata, saps ràpidament si l'has cagat" ja que "si a la quarta broma el públic no ha rigut, tens un problema". Sobre la maledicció dels premis, Segura ha bromejat assegurant que el Sant Jordi ve certificat amb una garantia de 5 anys de sort.

Patricia López Arnáiz, Conxita Casanovas i Santiago Segura en un moment de la presentació rtve catalunya

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han destacat en aquesta edició 'El año del descubrimiento', dirigida per Luís López Carrasco, com a millor pel·lícula espanyola; i Mario Casas com a millor actor espanyol per 'No matarás', també participada per RTVE. El director del film protagonitzat per Casas, David Victori, recollirà el premi a la gala. A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang.

En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera; i Mariana di Girolamo, per 'Ema', i Luca Martinelli, per 'Martin Eden', han merescut els guardons a millor actriu i actor estrangers.

El jurat també ha reconegut amb el premi a la Trajectòria l'extensa carrera cinematogràfica de l'actriu Vicky Peña, que també ha destacat en el món del teatre i del doblatge. L'actriu estarà també present aquesta nit a la gala dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.

El jurat també ha volgut donar dos premis especials, un premi d'honor a Johnny Depp i un altre a I'actriu francesa Isabelle Huppert. Els dos moments de l'entrega del guardó es mostraran durant la gala.

Els Premis Rosa de Sant Jordi, atorgat per votació popular dels oients de RNE, han recaigut en les pel·lícules 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, participada per RTVE. Alicia Luna, guionista del film, estarà present als Cinemes Verdi i recollirà el premi. 'The father', de Florian Zeller, també ha guanyat el premi Rosa de Sant Jordi.

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2021 d'aquesta nit s'emetran en directe a Ràdio 4 i dijous a les 19:15h La 2 farà un resum de l'acte.