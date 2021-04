El programa cultural de producció pròpia de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', presentat per Tània Sarrias i dirigit per Montse Tejera, s'emet els divendres al vespre a La 2 i es torna a emetre els diumenges al migdia.

Divendres 'Punts de vista' comptarà amb l'escriptora Milena Busquets i l'actor Miquel Sitjar, actuaran al plató el compositor Luis Fro i el grup Aiala i la Núria Moliner proposarà rutes arquitectòniques.

Tània Sarrias entrevistarà a l'escriptora Milena Busquets sobre la seva darrera novel·la 'Gemma'. Sarrias també conversarà amb l'actor Miquel Sitjar de l'obra 'Un home sol' que protagonitza a la Sala Versus Glòries. Amb qui també parlarà de la seva trajectòria a la televisió, al cinema i teatre.

Visitarà el plató el compositor Luis Fro, exvocalista de la banda Atacados, per presentar el seu primer senzill com a solista: 'Velocidad'. El grup Aiala també presentarà el nou senzill 'White Wine' del seu segon disc '2021: An Earth oddity'.

Actuació del grup Aiala rtve catalunya

A més, a la secció d'arquitectura, la Núria Moliner proposarà diverses rutes arquitectòniques.

Per acabar, 'Punts de vista' descobrirà l'exposició del CCCB sobre el planeta Mart i visitarà Tarragona.