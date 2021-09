Eurovisión Junior 2020 se acerca y Soleá cuenta las horas para ser protagonista y espectadora de su propia actuación de ‘Palante’, un tema pop urbano con toque flamenco y mensaje positivo con el que pretende enamorar a Europa. Las armas de la benjamina de esta edición, de tan solo 9 años: su voz, su carismática personalidad y la energía que derrocha durante la actuación que la audiencia podrá ver este domingo, a las 17:00 horas, en La 1, TVE Internacional y RTVE.es.

La 18ª edición de Eurovisión Junior contará con la narración de Tony Aguilar y Eva Mora, y la colaboración del experto eurovisivo Víctor Escudero. Melani García, 3ª clasificada en 2019, será la portavoz del jurado español.

Soleá: “Yo ya me siento ganadora por nuestro país”

En la rueda de prensa de este viernes, Soléa ha asegurado que está “supercontenta, supernerviosa y superorgullosa de la oportunidad que me ha dado RTVE”. “Aunque no ganemos, yo ya me siento ganadora por nuestro país”, ha subrayado.

La joven artista ha reconocido que interpretar ‘Palante’ y su coreografía “no ha sido fácil. Me he tenido que preparar mucho”, pero también ha insistido en la gran experiencia que está viviendo: “Siempre guardaré este recuerdo, por los grandes momentos que hemos vivido”.

Tony Aguilar y Eva Mora coinciden por primera vez como comentaristas del certamen y han acompañado a Soleá en la rueda de prensa. “Nos encantaría ver a todos los niños de España apoyando a Soleá, porque Eurovisión Junior es para ellos”, ha dicho Tony Aguilar, que después de conocer las propuestas de otros países asegura que “ninguna tiene el arte y la magia de la candidatura española”. Para Eva Mora, Soleá “es energía. Es la participante más joven, pero es capaz de bailar y cantar al mismo tiempo y levantarnos del sofá”. La comentarista de RTVE ha subrayado también el valor del festival: “Nos vuelve a unir a través de la música”.