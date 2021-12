A made-for-TV movie that is set at the end of Lope de Vega’s life, focusing especially on his relationship with the young Marta de Nevares.

DIRECTOR

Rodolfo Montero de Palacio

ACTORES / FEATURING BY:

Jesús Olmedo, Sara Rivero Eva Almaya, Mario Zorrilla

Juan Diego

PRODUCCIÓN /PRODUCTION

Palamont, Golmersa, RTVE

2018