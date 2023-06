El Rototom Sunsplash de Benicàssim amplía su apuesta musical para este verano

El lienzo musical de la 28ª edición del Festival Internacional Reggae Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim (Castelló, España) del 16 al 22 de agosto de 2023, empieza a cobrar vida. Más de 40 nombres inauguran un cartel que plasma, una vez más, el idiosincrático recorrido que cada año traza la macro cita cultural por la escena reggae planetaria y el amplio abanico sonoro al que da voz. Figuras consagradas conviviendo con artistas y proyectos emergentes. Regresos esperados junto a primeras veces expectantes. Así esculpe Rototom su versátil propuesta para llenar de música, y cultura, el próximo verano.

El despegue comienza en Jamaica, con nueve propuestas para el Main Stage que abanderan Barrington Levy; Capleton; Kabaka Pyramid; Junior Marvin & The Legendary Wailers; Don Carlos; Anthony B; Lila Iké; Mutabaruka; y el colectivo Inna de Yard; y prosigue por la escena musical africana (Yemi Alade desde Nigeria y el marfileño Tiken Jah Fakoly) y europea. Aquí, en esta última, emerge el fenómeno Zoo, la banda de Gandia (Valencia) que está revolucionando los escenarios con su rap irreverente de letras en valenciano. Se unen desde Reino Unido los legendarios Steel Pulse, y L’Entourloop y Biga Ranx desde Francia.

Por su parte, Lion Stage, con el esperado Dub Fx desde Australia, esculpe su primer anuncio artístico con un pleno al quince en estrenos y un peso de la escena estatal más que notable: de las valencianas La Fúmiga, Nativa o Maluks, a los navarros Juantxo Skalary & La Rude Band; Boom Boom Fighters desde Cataluña o la española albanesa Lia Kali. Este cartel emergente para el Lion Stage incorpora también a la banda de reggae referente en Túnez Gultrah Sound System o a Geo con The Upright Ones (siguiendo la estela de su padre, Don Carlos), desde Jamaica. La cantante Lady Lykez o Freddie Krueger lideran esta primera inmersión en la Dancehall, mientras la Dub Academy suma, entre otros y desde Reino Unido, a Scientist Sound & Friends y Channel One.