Algunos lo llaman la 'removida', otros se refieren a aquellos inicios y sus grupos herederos a golpe de etiquetas: electroclash, subnopop, pop a secas, porc music, "algo punk e irreverente", electrodisgusting...

Lo que ocurrió a finales de los años 90 y principios de los dosmiles bien se puede definir como uno de los revivals musicales más tempranos, por lo menos en España. Grupos como Blas y las Astrales, Alma-X, Superputa, Insulina & The Pony Girls, Les Biscuits Salés o Putilatex conjugaron la música electrónica, el espíritu DIY (Do it Yourself), el ingenio y la irreverencia para crear canciones que continúan resonando en nuestro imaginario colectivo. Canciones que son himnos y que han sentado las bases para la creación de otros nuevos.

De Putilatex a Ojete Calor En '¡Mira, unas modernas!', esta serie de tres capítulos para Radio 3 Extra, descubrirás el trabajo de los grupos que han continuado la estela, como Ojete Calor, el regreso de formaciones que se disolvieron de forma precipitada y el trabajo de quienes no han permitido el borrado de aquellos años: el sello Austrohúngaro e iniciativas como el FEA Fest. ¡Mira, unas modernas! Capitulo 1: Comienza la removida Escuchar audio ¡Mira, unas modernas! no es únicamente una vuelta a esos inicios. Es la reivindicación de sus particularidades, variedad de estilo y ese no se qué que mantiene unidas a esas bandas y esa maravillosa movida que se creó en el despunte del nuevo milenio.