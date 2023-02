'Hoy Empieza Todo' se queda "Atrapado en el tiempo"

Cuando este 2 de febrero Ángel Carmona ha empezado a las 8 de la mañana diciendo "He soñado con Jose Luis Moreno" los oyentes de Radio 3 no se lo podían creer. ¿No es exactamente lo que dijo ayer?

Y sí, las tres horas del programa despertador de Radio 3 han sido muy parecidas a las del día anterior, aunque no exactamente iguales. El experimento, que los guionistas del programa llevaban un tiempo preparando, consistía en hacer sentir a los oyentes como Phill Connors (Bill Murray) en "Atrapado en el tiempo", metidos en un bucle temporal. Un bucle en el que no todo es idéntico pero es difícil estar seguro. Todo el guión, los sonidos, las sintonías, la ropa de los locutores y los invitados, los tweets y post de redes sociales... todo era igual pero el programa se hacía en directo, lo cual hacía que hubiera cambios aleatorios. En este juego radiofónico estaban compinchados los invitados del programa (de los dos programas) Carlangas, Aida Camprubí, La Dani y el astrofísico Dani Guirado que venía a hablar de viajes en el tiempo.

La idea de Carmona y su equipo no era sólo conseguir la sensación de deja vu o de viaje temporal sino también hacer lo que hace la película, una reflexión sobre la rutina y la libertad.

Desde el primer momento los oyentes han empezado a sospechar que algo estaba sucediendo y no han sido pocos los que antes de averiguarlo ya hacían referencias a la película..

“Hola @HETradio3 qué está pasando?? Vivo en un bucle? ��“ — Maf (@Maf_Friki) February 2, 2023

“@HETradio3 ¿Soy yo o el programa que suena hoy jueves es el mismo de ayer?, ¿es el día de la marmota? ��“ — ɐuɐʇuɐs әnbiɹuә (@santanattor) February 2, 2023

Entre la sorpresa y el misterio muchos han tardado muy poco en atar cabos y darse cuenta de lo que estaba pasando.

“Más rayado que un pepino escuchando el HET de hoy y pensando que ya lo había vivido.!!!! Sois unos cabrones muy grandes!!!!! Ahora no me quito la sonrisa de la cara“ — i_ecag (@i_ecag) February 2, 2023

Pero lo más interesante del experimento ha sido el juego de las diferencias. Los oyentes iban comprobando por pequeños detalles que el programa estaba "volviendo a hacerse".

“Es que la genialidad es que lo han vuelto a hacer... porque hicieron varios microcomentarios al respecto. Pero claro, solo se pillaban si lo empezabas a entender todo... muy cracks.“ — NoelTurbulencias (@NoelTurbulencia) February 2, 2023

“Y la gente de @HETradio3 ha hecho el mismo programa de ayer. No reemitir, no. Han vuelto a hacer el mismo programa, palabra por palabra, mismos invitados...muy top!“ — javier alemán (@fjaed) February 2, 2023

“@HETradio3 ¿En serio que habéis conseguido que los invitados os sigan la broma?“ — M��.����3 (@nestormarts) February 2, 2023

Se puede considerar que han conseguido lo que querían, la sensación de bucle temporal y al mismo tiempo el juego de ver las variaciones respecto al programa del día anterior.

“@HETradio3 me ha hecho plantearme mi existencia esta mañana al repetir si programa de ayer. Esto no se hace hasta el tercer café por lo menos!!! #Felizdiadelamarmota“ — Enrique Castrillo (@_Kikelon) February 2, 2023

“De camino al instituto a dejar a mi hijo os escuchamos todos los días. Hoy no sabíamos que pasaba, yo creí que estabais emitiendo el programa de ayer....ha sido él quien se ha dado cuenta: Están contando lo mismo pero no han dicho lo mismo.

Flipo“ — bandido fendetestas (@valkarcin) February 2, 2023

Al terminar, los miembros del programa explicaban el juego poniendo el famoso tema de Sony & Cher "I got you baby", banda sonora de una película que hoy cumple 30 años desde su estreno. Además han preparado una especie de making of de cómo han ido milimetrando el programa, planeándolo y cuidando cada detalle.

"El sentido del experimento no es tanto la flipada temporal - explica Antonio Vicente, redactor de Hoy Empieza Todo - sino la metáfora de la película que encaja perfectamente en el espíritu del programa, la idea de buscar la felicidad en el presente, más allá de lo que suceda mañana".