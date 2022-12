Más de 100 espectáculos en la novena edición de Inverfest

Inverfest 2023 se celebrará entre el 6 de enero y el 5 de febrero en diferentes espacios de la Comunidad de Madrid. Este año, serán 14 los recintos y salas que acogerán las diferentes actividades de INVERFEST en Madrid Capital y alrededores.

En Madrid: Wizink Center, Teatro Circo Price, Sala La Riviera, Sala El Sol, Sala Siroco, Sala Gruta 77, Teatro Eslava, Lula Club y Teatro Infanta Isabel, la Serrería Belga; en Pozuelo de Alarcón: Mira Teatro y en Fuenlabrada: La Casa de la Música (Sala El Grito), Espacio Joven La Plaza -Sala de Las Artes y el Centro de Arte Tomás y Valiente.

Como en cada edición, INVERFEST llega con novedades y actividades alrededor de los conciertos. Este año habrá una programación de Comedy, Clubbing, InverVerso, Conversaciones Polares y la serie La Nevera de Inverfest.

Entre los artistas confirmados están Camela, Rulo y La Contrabanda, Irenegarry, Soledad Vélez, Morgan, Carlos Núñez, Club Del Río, Depedro, Los Estanques & Anni B Sweet, Arcángel, Christina Rosenvinge, Izaro, Second, María Pelaé, Guitarricadelafuente, Alice Wonder, Iseo & Dodosound, Amaia, Baiuca, Nacho Vegas, SRA. TOMASA, Lagartija Nick, EDE, Tomasito, Amatria, L.A., Jenny & The Mexicats, Aiko el grupo, Pipiolas, Sex Museum, Anabel Lee, Eladio y Los Seres Queridos, La Plazuela, Biela, Egon Soda, Doctor Explosión y muchos grupos más.

Consulta la programación completa en la web de Inverfest.