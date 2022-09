Radio 3 en el Gambeat Weekend de Barcelona

Desde este jueves, 15 de septiembre, y hasta el sábado se celebrará la décima edición del Gambeat Weekend y Radio 3 estará allí para contarte todo lo que va a ofrecer este aniversario.

Tres días en los que se darán cita dieciséis bandas de nuestra escena e internacionales y un total de quince DJ's llegados desde medio mundo. Una cita consolidad donde se concentrará lo mejor del beat, el garage, el punk y la psicodelia repartidos en tres fabulosos emplazamientos: las salas Upload y Paral.lel 62 y el Poble Espanyol de Barcelona.

El cartel está formado por los legendarios The Undertones, que convivirán con Big Boss Man, Bad Nerves, The Parrots, Los Retrovisores, Futuro Teror, Triptides, Prison Affair, Tiburona, Les Lullies, Bee Bee Sea, Pantocrator, Oh! Gunquit, Los Malinches y Sin Bragas. Un encuentro entre nombres veteranos y bandas emergentes que demuestran el pulso vivo de unos ritmos atemporales.

Más allá de los conciertos, también se han organizado dos exposiciones de fotografía en la sala Paral·lel 62. Una de las muestras recoge el trabajo de Mireia Bordonada centrada en el Ulster Punk; y el otro montaje resume los diez años de Gambeat que han captado los objetivos de cinco fotógrafos barcelonenes.

​Radio 3 estará allí para recoger lo mejor de esta fiesta y hacerte partícipe de ella en un programa especial.