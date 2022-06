Radio 3 en el regreso del Sónar

Vuelve el Sónar de Barcelona. La pandemia no trastocó la vocación del festival de innovar y de fomentar la creatividad (se celebraron ediciones especiales en 2020 y 2021), pero es en este 2022 cuando vuelve a sus fechas y su formato habituales.

Del 16 al 18 de junio Barcelona vuelve a ser el epicentro de la música más vanguardista y la investigación tecnológica con las 176 actividades que se reparten entre Sónar de Día, Sónar de Noche y Sonar+D. La programación musical incluye a grandes iconos de la música popular contemporánea y de la electrónica: desde The Chemical Brothers a Richie Hawtin, además de propuestas como C Tangana, Nathy Peluso, Moderat, The Blaze, Arca, Samantha Hudson o Maria Arnal i Marcel Bagés. Sonar+D establece sus ejes temáticos en torno a la ecología, la web3 y la Inteligencia Artificial.

30.53 min Hoy empieza todo con Ángel Carmona - Entrevista a C. Tangana - 2/03/21

Radio 3 te ofrecerá la actualidad del festival desde su stand en la Fira Montjuïc, donde se celebra Sónar de Día. El jueves 16 y el viernes 17 Generación Ya se emite en directo desde el corazón del festival. Además, durante todo el fin de semana, tenemos ediciones especiales de Lapsus, El Laberinto, Paralelo 3, El Gran Quilombo, Todos Somos Sospechosos o Mediterráneo.

En Radio 3 Extra podrás estar al día de lo que ocurre en el festival: te lo contamos en vídeo y con los protagonistas de esta cita clave para los amantes de la música, la creatividad y la innovación.