Participa en los Premios Rock Villa de Madrid

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha convocado la 42º edición de los Premios Rock Villa de Madrid, con la colaboración de Radio 3, AIE y Sol Música. Dirigido a formaciones musicales y artistas practicantes de cualquier estilo musical y de cualquier edad, nacidos o residentes en todo el estado español.

Tienes de plazo hasta el 21 de abril. Aquí puedes obtener más información e inscribirte: https://www.premiosrockvillamadrid.es/

Une tu nombre al de grupos que han hecho historia como: La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La M.O.D.A), Novedades Carminha, Biznaga, The Parrots, Jennny And The Mexicats, María Guadaña, The Royal Flash, Los Enemigos, La Frontera, Alaska con Kaka de Luxe, Paraíso, Obús, Derribos Arias, El Gran Wyoming…