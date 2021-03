'Construyendo memoria', las pequeñas grandes luchas en RNE

Son historias que no aparecen en los libros, no se habla de ellos ni de ellas pero sin esas pequeñas conquistas hay barrios que no tendrían bibliotecas, oficios extinguidos que ni conoceríamos, un pasado sin nombres, derechos humanos anclados en otros tiempos que no darían cabida a otras formas de pensar ni de ser ni de sentir, mujeres que no habrían alzado sus voces, niños que seguirían sin ir al colegio, un patrimonio olvidado y descartado, por poner sólo unos ejemplos. Hoy disfrutamos de muchos derechos y seguimos avanzando para vivir en un mundo más justo gracias a esas pequeñas grandes luchas y conquistas que personas desconocidas, anónimas, empezaron y a partir de las que se ha seguido construyendo.

Si no lo ves, si no lo has luchado, si no lo has sufrido, no lo conoces. Las nuevas generaciones no tuvieron que conquistar derechos fundamentales que hoy se dan por hecho pero también hay jóvenes rompiendo moldes que antes no se cuestionaban. Ellos también están abriendo nuevos caminos porque partimos de otro lugar que ya fue conquistado antes por otras personas sensibles y solidarias. Muchas de estas voces se han ido ya, otras son ya mayores pero tienen el poder de contar cómo vivieron un mundo que las nuevas generaciones ni imaginan. La idea de Construyendo memoria es combinar esas conquistas de antes con las de ahora y sumarlas.

Es la memoria viva que debe perdurar para crear un fondo de historias y de historia que sólo gracias al podcast puede trascender. En el podcast se encuentran todas las generaciones con sus conquistas del momento. Su mundo, nuestro mundo presente y futuro. Ya no se escucha a los abuelos contar batallitas en la sobremesa porque las nuevas tecnologías consumen ese tiempo dónde la oralidad era el casi el único entretenimiento y una herramienta fundamental para transmitir la memoria. Ahora los jóvenes utilizan el podcast para que su memoria no se borre.

En Construyendo memoria hay espacio para todos los hombres y las mujeres de cualquier edad que de una forma u otra con sus acciones por pequeñas e intrascendentes que les pueda parecer sean motor de cambio para mejorar la vida de otras personas. Y son muchas las historias de vida que generan más vida y son ejemplo para otras personas en circunstancias parecidas. El efecto dominó de esas acciones genera conciencia social, incluso abre puertas que antes parecían cerradas.

La suma de estos testimonios creará un banco público de la memoria viva de nuestro país que será accesible para todos desde la radio pública. Un reconocimiento a estas personas que merecen ser visibilizadas y recordadas con nombre propio porque son las que tejen una red lenta pero fuerte para que los valores y las conquistas sociales no se pierdan. Son los cimientos sobre los que los más jóvenes siguen construyendo con sus propias luchas.

Construyendo memoria, cada miércoles en Solo en podcast.