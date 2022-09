El programa

Pepa Fernández vuelve a No es un día cualquiera, los sábados y domingos de 08:30 a 13:00 h con algunos de sus colaboradores emblemáticos (Andrés Aberasturi, José Luis Garci, Pilar García Mouton, Toño Fraguas, Emilio del Río, Manuel Toharia o José Ramón Pardo) a los que se suman secciones que tuvieron éxito en De pe a pa. "El estupidiario" de Gorka Zumeta y Ramón Gabilondo, "Cuestión de piel" y "Asignatura Pendiente" de las doctoras Ana Molina y Francisca Molero, "En el País de los Blancos" con Ousman Umar o "Qué hambre" con los cocineros Carme Ruscalleda, Pedro Subijana, Francis Paniego y Susi Díaz. Esta temporada, continúan el juego de Fortuny, la magia de Jorge Blass, "las charlas en La niebla" con David Trueba y la música con Ramon Gener, José Manuel Zapata, Mario Gas y Rozalén, que se incorpora al equipo igual que el humorista asturiano Joaquín Pajarón y la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente. No es un día cualquiera continúa viajando y fomentando el turismo radiofónico para dar a conocer realidades que no suelen ocupar espacio en los medios.

Premios No es un día cualquiera ha sido galardonado con el Premio Ondas 2003 al mejor programa de radio de difusión nacional. También ha sido reconocido con el Premio Periodístico Concha García Campoy 2016 y el Premio Pica d'Estats (concedido por la Diputación y el Patronato de Turismo de Lleida) al Mejor Trabajo de Radio por la emisión que en julio de 2007 se hizo desde Cervera. En 2010, la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias premió al programa como medio de comunicación impulsor de las mujeres profesionales. Pepa Fernández fue distinguida en 2008 con el Premio Ondas a la Trayectoria Profesional y en 2015 con el XX Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. También tiene en su haber el I Premio José Antonio Labordeta de Comunicación, el Premio Liber 2016, que otorga la Federación de Gremios de Editores de España, por el fomento de la lectura en los medios de comunicación, el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2012, tres Micrófonos de Plata, la Antena de Oro, el Premio de Radio de Cambio 16, el Premio Periodístico El Cava, el Premio Ali Bei a la mejor trayectoria periodística, el Premio de Gastronomía del Diario de Avisos y el Premio Emilio Castelar a la eficacia comunicativa.