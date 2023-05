El boom de la ficciÃ³n true crime: Â¿morbo bueno o morbo malo?

“Soy Rosario Porto. Soy una mujer con miedo. Soy feliz". Con estas palabras acompañaba Candela Peña en su Instagram la revelación de que interpretaría, en una nueva serie de Netflix, a la madre de Asunta Basterra Porto, la niña compostelana de doce años que, en 2013, protagonizó un mediático infanticidio a manos de sus padres. Junto a esta triple afirmación, una fotografía de la propia Candela caracterizada como Rosario, el pelo corto, las ropas negras, el rostro lívido. Algunos compañeros de profesión felicitaban a la actriz en los comentarios por su nuevo trabajo. “¡Hostias, eres igual, el otro día vi el docu y casi muero de angustia! ¡Que tengas un buen habitaje, cariño!”, le deseaba Melani Olivares. “¡Igual! Increíble”, celebraba Maribel Verdú. Otros comentaristas proponían sugerencias de casting alternativas para la serie (“No acepto otro en el papel de Alfonso Basterra que no sea Leo Harlem”, decía uno) o se limitaban a encadenar emojis, como el escritor Bob Pop (siete de aplauso y uno de corazón).

True crime mediante, Rosario Porto revivirá como personaje de ficción coincidiendo con el décimo aniversario del asesinato de su hija. El círculo queda así sellado, porque los crímenes escabrosos tienen su propio ciclo alimenticio en la cultura popular. Mientras están abiertos, son parasitados por los magacines matinales, ávidos de inflamar la imaginación de la audiencia y convertir a cada espectador en un detective con pijama, y una vez se halla al culpable y se le sentencia, y trascurre un tiempo prudencial que puede ser de unos años o unos meses o quizá ya unos minutos, pasan a ser parasitados por las plataformas. De la morgue a Ana Rosa, de Ana Rosa al juzgado y del juzgado a Netflix.

El ciclo es evolutivo y prestigiante. Los magacines tratan con el chisme del minuto a minuto, en contraposición a la serenidad con la que las plataformas (de vídeo o de audio, que de todo hay) diseccionan hechos acuñados ya por sentencias e informes policiales. La plataforma eleva lo que un día fue carnaza y de repente pasa a ser Historia, con mayúscula. Y encima víctimas y victimarios pueden acabar inmortalizados por actores de renombre a los que luego Bob Pop les pone emojis de corazones en su Instagram. Win-win. Con algunos peros. Porque ¿acaso no quedan aristas morales al convertir lo que hace dos días era sensacionalismo en una serie de prestigio? ¿Es el true crime un formato propicio para la indagación en sucesos escabrosos que dejan huella en la psicología colectiva o una carta blanca para explotar el dolor en forma de entretenimiento masivo y bien de consumo?

Los comentarios de YouTube son ilustrativos: “Qué guapa y regocijante es. Lástima que vaya a estar en la cárcel tanto tiempo , porque ella no hizo nada malo. Fue una pelea de machos fuertes por una hembra deseable y con capacidad de ser feliz. Ella tendría que ser liberada”, dice @alexpuy8445. “Esto es curioso. Debería analizarlo un especialista en criminología”, advierte @ft-yn2rm. La mención al trademark lingual de Peral no es gratuita, pues en las fotos que Netflix ha distribuido a la prensa de El cuerpo en llamas para calentar el estreno se aprecia a Úrsula Corberó recreando el mohín. ¿Y por qué? ¿Por qué, de entre todas las fotografías disponibles, han elegido distribuir ésas? Quizás para facilitar que los medios las publiquen (las publiquemos) comparándolas con las imágenes originales de Peral recreadas por Corberó. Faltaría una Maribel Verdú viniendo a celebrar la semejanza, como hiciera con Candela Peña y Rosario Porto: “¡Igual! Increíble”. Es normal que salten las alarmas: si el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones, el camino hacia la glamourización de un asesino está empedrado de “¡increíbles!”

Dentro de la sala de guionistas

Pero alto ahí. Una cosa son los entresijos del marketing y otra muy distinta la intención objetiva de un proyecto. Laura Sarmiento Pallarés, creadora de El cuerpo en llamas y coordinadora de sus guiones, responde por teléfono a algunas preguntas para tratar de dilucidar los límites entre el morbo bueno (ése que atiende a la seducción de un hecho real para extraer enseñanzas sobre la condición humana) y el morbo malo (explotativo, efectista, vampirizador). “La serie está inspirada, que no basada, en un caso real”, empieza advirtiendo. “A nosotros lo que nos interesa es la exploración psicológica del personaje. Cuando ficcionas un crimen real, lo que quieres es averiguar por qué alguien puede llegar a hacer algo que la gran mayoría de nosotros nunca haríamos. Nuestra intención no es dotar de glamour al personaje que ha cometido un crimen. Lo que sí es cierto es que, cuando ficcionas, no puedes partir de la distancia absoluta con tu protagonista. No se trata de ir a favor del personaje, pero sí de hacer un ejercicio psicológico para sondear sus motivaciones”, explica. Sarmiento no quiere hablar de “entender” al personaje (en este caso Rosa Peral, o su trasunto ursulesco) por miedo a que ese verbo correoso se confunda con otro más problemático todavía: “justificar”, pero insiste en que su reto creativo es hacer “una labor profunda con su psicología”.