La liga de freestyle nacional más importante de nuestro país llega a su fin con Playz como medio oficial. La FMS España 2023 tendrá sus batallas finales este 10 y 11 de febrero en el Palacio Vistalegre de Madrid. ¡Llega #FMSFinals! Para que puedas vivir la experiencia al completo sin pederte nada, a continuación te dejamos todo lo que puedes ver de la FMS en Playz. Síguela en directo, a partir de las 19:30h, en RTVE Play y en nuestro canal de YouTube.

Cobertura en directo de las jornadas 10 y 11

Como venimos haciendo desde hace más de dos años, nuestro equipo de Playz te ofrecerá una cobertura in situ desde el Palacio Vistalegre a través de todos nuestros canales y redes sociales. Hemos viajado durante toda la temporada recorriendo España para contarte qué se cuece en FMS en cada ciudad, y no podía ser de otra manera en la gran final de la FMS España 2023. ¡Sigue #FMSFinals en directo a través de todos nuestros canales y redes sociales para no perderte nada, el 10 y 11 de febrero! Are you ready?