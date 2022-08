¿Somos la clase obrera europea unos privilegiados?

El capitalismo, en su necesidad expansiva, ha internacionalizado las lógicas de explotación y acumulación. Las grandes empresas comenzaron a expandirse amparadas por sus Estados "cuna" a finales del siglo XIX hasta haber copado, entrado el siglo XX, cada rincón del planeta, llevándose por delante modos de producción anteriores y masacrando a pueblos enteros. Hoy, bajo el fundamento inquebrantable de la búsqueda por todos los medios de la maximización del lucro, los grandes capitales se conectan de un país a otro, fusionándose en un esfuerzo cooperativo de extracción y explotación parasitaria a lo largo de todo el mundo.

Sin embargo, el hecho de que el sistema capitalista haya llevado a cabo este proceso de "mundialización", subordinando a sus intereses lucrativos a la especie humana y a los recursos naturales, no significa que todas las regiones del mundo cumplan el mismo papel y sufran con la misma crudeza y violencia las externalidades negativas de la acumulación de la riqueza en pocas manos. El Tercer Mundo y las periferias se desangran como consecuencia de procesos productivos parasitarios fundamentales para que las regiones avanzadas sostengan niveles de consumo irracionales. Ante tal evidencia, cabe preguntarnos: ¿somos las clases trabajadoras europeas unas privilegiadas?

Un "sin embargo" crucial

No obstante, hay que detenerse en este punto y clamar un firme "¡sin embargo!", pues lo dicho arriba puede llevar a confusión. Las clases trabajadoras de las regiones avanzadas no toman las decisiones políticas y empresariales por las que se afianza la violencia sobre el Tercer Mundo. "Nosotros" no llevamos adelante golpes de Estado ni trazamos planes corporativos de extracción de recursos como el coltán. Es cierto que, de alguna forma, tomamos una posición de clase relativamente alineada con esta dinámica general al votar sistemáticamente a partidos políticos que no ponen en cuestión los fundamentos generales del sistema; sin embargo, lo hacemos mediados por una superestructura política e ideológica que nos empuja a ello. Además, como sabemos, el apartado electoral es únicamente una parte de lo político y del poder.

El gran "pero" de esta serie de evidencias debe ser una enorme prudencia para no caer en el inmovilismo del "podrías estar peor". Es cierto que, con las migajas de la explotación a las periferias, "vamos tirando". No obstante, ni esta situación es justa, ni es sostenible, ni es en el fondo tan ventajosa para nosotros, los sectores humildes de Europa, que seguimos, en el plano interno, explotados por los capitalistas de nuestros países. Por supuesto que nuestro nivel de consumo es superior al de las periferias, pero seguimos inmersos en un circuito de extracción de plusvalía y de precarización que es inherente al capitalismo, especialmente en su etapa actual marcada por una caída generalizada de la ganancia y por crisis que se atropellan la una a la otra. Además, tal como deja claro Charles Bettelheim en Los trabajadores de los países ricos y pobres tienen intereses solidarios, hay que evitar una falsa creencia: que un aumento en los salarios de las regiones desarrolladas supondrá una reducción en las regiones subdesarrolladas, y viceversa.

En realidad, el nivel de los salarios en cada caso es resultado de la lucha de clases concreta, ya que los salarios -los nuestros también- son un mero coste de producción que disminuye o aumenta el beneficio particular del capitalista. Así, ni siquiera tienen sentido las visiones falsamente "pragmáticas" por las que se defiende que, aunque sea injusto, debemos elevar la competitividad -que a menudo quiere decir elevar la explotación del Tercer Mundo- de nuestras grandes empresas para cuidar nuestro propio nivel de vida.

Es fundamental hacer un último apunte de carácter práctico: las fuerzas humanas y naturales existentes son de sobra suficientes para que todos, en todo el mundo, vivamos una vida decente. Pero para lograrlo habría que tener en cuenta quizá dos premisas: 1) abandonar la tendencia al consumo irracional en nuestros países y 2) sustituir el actual sistema, fundado en la maximización del lucro, por otro estructurado y dirigido en función de las necesidades globales de la humanidad y particulares de cada sociedad.