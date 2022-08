'El timador de Tinder' es posiblemente una de las docuficciones más vistas de Netflix en los últimos tiempos. La producción de la plataforma y la historia real que hay tras ella ha generado una espectación sin precedentes. La trama gira en torno a la vida de Simon Leviev o Shimon Hayut (su nombre real), el joven de 31 años, de origen israelí, que engañó y estafó a varias mujeres a través de la famosa app de citas. En concreto, el documental se centra en tres de ellas.

Durante el desarrollo de esta pieza audiovisual vemos como Leviev, cuyo apellido en la vida real es Hayut, se presentaba a estas mujeres como un rico empresario israelí. Desde el primer momento, hace muy patente su vida de lujo ostentando de viajes en su supuesto jet privado, fiestas, cenas en restaurantes de primera categoría o generosos regalos. Así se ganaba la confianza de sus pretendientas para después pedirles dinero prestado asegurando que "sus enemigos" le estaban amenazando de muerte debido a sus negocios y a los de su familia en la peligrosa industria de los diamantes. Después de quitarles grandes cantidades de dinero, desaparecía e iba a por su siguiente víctima.

Simón pasó dos años en la cárcel en Finlandia por delitos de estafa, pero a pesar de ello continúa actualmente con su lujosa vida en Israel mientras está en busca y captura en varios países. El empresario no oculta su identidad, de hecho es sencillo encontrarle en redes sociales. Ahora se ha decidido a contar "su verdad". Ha hablado para Inside Edition, programa en el que ha negado todas las acusaciones y ha dicho que el documental emitido por Netflix es "una película inventada".

"Solo soy un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder. No soy un estafador de Tinder. Ni soy un falso ni soy un fraude", ha dicho Hayut durante la entrevista. Además, ha negado con rotundidad todo lo que el documental dice sobre él. Mantiene que no es heredero de ningún multimillonario y que nunca se presentó a sí mismo de esa manera. Aclara también que su fortuna viene de las inversiones que ha hecho: "No sé que decir, invertí en bitcoin en 2011".

La realidad es que el no robó nada directamente, sino que consiguió engañar a diferentes mujeres para que ellas le diesen grandes sumas de dinero de forma voluntaria. Suponemos que por este motivo no muestra ningún arrepentimiento: "No me siento mal por algo que nunca he hecho. Me siento por lo que me ha pasado a mí. Quiero limpiar mi nombre, nada es verdad". Su actual novia, Kate Konlin, también aparece en esta entrevista. Sorprendida señala que la historia que se ha creado alrededor de su pareja es falsa y añade que ella nunca le ha dejado dinero a Simon.

Aunque según lo publicado por varios medios, Shimon no tiene pensado ser una víctima del documental de Netflix, sino todo lo contrario. Al parecer "el timador" podría aprovechar la fama mundial que le ha dado Netflix para iniciar varios proyectos, entre ellos, su propio reality show y un podcast.

Según reveló el portal TMZ, Shimon o Simon firmó un contrato de representación con Gina Rodríguez, una manager de entretenimiento con sede en Los Ángeles para ser el anfitrión de su propio reality show de citas. En el formato varias mujeres lucharían por conquistar el corazón de Simon, que pretende darle así la vuelta a la mala fama que le ha dado la plataforma. Todo esto a pesar de que varias aplicaciones de citas eliminaron las cuentas de Simon y aseguraron que su nombre o sus alias están vetados en sus plataformas. Además, de dice que Shimon estaría buscando editor para revelar en un libro su versión de los acontecimientos.