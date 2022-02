Por qué Covaleda "Music in the Woods" es el festival del verano

¿Te imaginas un festival en mitad de la nada con los mejores artistas del panorama nacional e internacional? Pues bien, ya no hay que imaginárselo, gracias a Covaleda “Music in the Woods” (@covaledafest) ya es una realidad. Y, como no podía ser de otra manera, las redes están que arden.

Los próximos días 4, 5, 6 y 7 de agosto tienes una cita con la música en este pequeño pueblo de Soria de apenas 1.500 habitantes. Eso sí, se minimizará cualquier tipo de impacto como consecuencia del festival. Sin duda, el espacio perfecto para desconectar del bullicio de la ciudad en el medio de la naturaleza.

El line-up del Covaleda tampoco ha dejado a nadie indiferente. Será la primera vez de Central Cee en España, uno de los máximos exponentes del drill en Reino Unido. Pero no será el único internacional, el italiano Capo Plaza también estará presente. Snow tha Product, Pi’erre Bourne, Iamddb o Cloonee completan el repertorio internacional.

Por supuesto, el festival también contará con talento nacional. Podremos disfrutar de la música de Rels B, uno de los artistas más influyentes a nivel mundial, y Sita Abellán, Dj e icono fashionista. Aron Piper, Sticky M.A., Wade, Morad, La La Love You, Recycled J, Bikôkô, Hinds, Luna Ki, Goa, Rakky Ripper y Sofía Gabanna se suman a la lista de artistas confimados.

Además, se confirma también la participación de Aleesha, Chico Blanco b2b 8kitoo, Depresión Sonora, Dora, Elio Toffana, Hens, J Dose, Kiddy Smile, Marc Seguí, Mori, Orslok, Polimá Westcoast, Rizha, Rojuu, Rusowsky, Toccororo y Viviana Casanova.

“Cada cosa que veo del Covaleda me flipa más �� pic.twitter.com/fvzODPIaW1“ — ������. (@silvabcs_) February 16, 2022

“Central Cee y Pi’erre Bourne desayunándose unos torreznos en un bar de Soria este verano es algo que mi cabeza no termina de concebir“ — gonz���� (@gonzzzzzz_) February 17, 2022

Uno de los principales pilares de Covaleda “Music In the Woods” es el aspecto social. El respeto, la tolerancia y la igualdad de género se fomentarán en todo momento, convirtiéndose en un espacio seguro para cualquier colectivo y LGTBIQ+ friendly.

Con un cartel así, estamos seguros de que se convertirá en uno de los festivales más importantes de la escena en su primera edición. Y no solo de música, ya que ofrece un amplio abanico de actividades en su oferta cultural, trasladando el arte y la moda a un marco natural incomparable.