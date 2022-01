Seguimos con nuestras entrevistas a tiktokers que, si todavía no lo haces, deberías seguir. Hoy hablamos con Camila, ella es la persona detrás de la archiconocida cuenta de maquillaje Nobody is Ugly. Seguro que más de una vez te has topado con algunos de sus increíbles vídeos en TikTok. Actualmente, solo en dicha plataforma, cuenta con casi tres millones y medio de seguidores y su contenido estrella gira en torno a la teoría del color, materia en la que es una gran experta.

Ella misma reconoce que el año pasado fue especialmente duro. "Para mí el 2021 empezó fatal, y bueno, me volqué en crear contenido. Pasé un tiempo en el que estaba tan mal que no podía crear". Pero, aunque suene a frase de Mr. Wonderful, de todo se sale. "Creo que al final el tiempo lo cura todo, aunque suena a tópico, pero es verdad. Al final si no estás bien tú... Tú eres tu mejor amiga, tu mejor apoyo y con paciencia se consigue. Eso sí, no se puede pretender estar bien en un día", subraya.

Reconoce que no tener apenas hate en sus redes, hace que se tome esto como una profesión, y a veces incluso, como una manera de evadirse. Charlamos largo y tendido con Camila, que además acaba de ganar el premio TikTok en la categoría Belleza. Hablamos de redes, salud mental, trabajo, fama, y por supuesto, maquillaje.

P: ¿De dónde sale el nombre de la cuenta?

R: Desde el principio tenía claro como visualizaba Nobodyisugly como concepto, no solo como cuenta de TikTok. Ahora por fin es lo que yo quería. Me ha costado un tiempo y ha sido un proceso largo, pero lo que quería es que en primer lugar fuera un lugar de buen rollo y visibilidad. De ahí también el colorido, porque a mí el color me transmite alegría, positividad y buen rollo. Luego, enseñar tips a la gente para que se saquen partido, pero como guía, no imponiendo. Yo doy tips, pero luego uno elige lo que le gusta. Porque lo más importante es ser nosotros mismos y mantener nuestra esencia. Lo que veo constantemente es cómo parecerte a no se quién o lo que está de moda. Al final, vamos a ser todos iguales. No, vamos a ser nosotros mismos y fuera cánones, reglas o modas. Vamos a divertirnos con esto y ya está.

P: ¿Cuándo nace tu cuenta en Tiktok?

R: Empecé en septiembre de 2019 a través de un concurso de una marca de belleza y TikTok. Yo, que ya había escuchado hablar de la plataforma, dije: 'pues venga, vamos a probar a ver qué tal'. Fui uno de los cinco ganadores del concurso. Eso me hizo mucha ilusión y me motivó a continuar creando. Aparte, me gustaba la plataforma en sí, por ser diferente de otras.

P: Tu crecimiento en TikTok ha sido muy rápido, ¿no?

R: Bueno, realmente el crecimiento ha sido este año. He ido creciendo poco a poco.

P. ¿Qué vídeo dirías que marcó un antes y un después?

R: He ido probando. Me he permitido experimentar con diferentes tipos de contenidos en la plataforma. Llegué a un punto de estancamiento creativo total, mi mente no daba más. Hasta que me cansé y dije: 'a lo mejor es verdad que necesito un descanso para pensar mejor las cosas'. Entonces, cuando ya tenía la mente más clara, recordé vídeos del pasado que tenía educativos, y dije: 'voy a retomar. Voy a traer otra vez ese tipo de vídeos'. Empecé con uno que se titulaba, '¿Qué es el contouring?', y vi que funcionaba mucho. Luego vinieron los siguientes: '¿Cómo hacer los labios más grandes?' '¿Cómo hacer los ojos más grandes?' Ese tipo de vídeos iban bien porque la gente aprende y los comparte. Entonces, me animé a crear una serie de vídeos sobre la teoría del color, que es un tema que me encanta y sobre el que sé mucho. Está teniendo mucho éxito y no solo por el contenido, sino también por la manera diferente de explicarlo. Intento, a través de looks de maquillaje, explicar la teoría del color con transiciones y de manera dinámica.

P: ¿A qué te dedicabas antes de TikTok?

R: Yo soy diseñadora gráfica e ilustradora. Tengo mucha experiencia trabajando en ese campo. Además, he estudiado artes y desde siempre el color, la pintura y el arte me han influido mucho. Aparte, siempre me ha encantado el mundo del maquillaje pero nunca me había planteado dedicarme a ello. Luego me fui a vivir a China. Estando allí empezó a crecer en mí el deseo de estudiarlo. Fue gradual. Al principio lo veía como un hobbie, pero luego evolucioné y quise aprenderlo de manera profesional. Me pedí un año sabático para hacer cursos en Milán y Londres. Cuando estudié maquillaje, ahí dije: '¿Cómo he tardado tanto en hacer esto? Debí descubrirlo antes.' Decidí que tenía que dejar mi trabajo para dedicarme a ello por completo. Ahora mismo me dedico al 100% a crear contenidos, aunque ha sido progresivo. Antes, mientras entendía cómo funcionaba TikTok, a la par iba haciendo trabajos como freelance.

P: ¿Cómo escoges tus contenidos?

R: Gracias a TikTok obtengo mucho feedback de la gente. En los comentarios que me dejan veo lo que les interesa. Me ayudan a crear contenido porque me lo piden directamente.

P: ¿Cuántas horas dedicas al día a esta red social?

R: Por ejemplo, en cada vídeo sobre teoría del color invierto una semana. Crear el guion, perfilarlo, a veces lo rehago incluso cuatro veces para condesarlo en un minuto... Todo eso lleva tiempo. Además son de media 30 looks de maquillaje en un vídeo. Tengo que pensar en las transiciones, en el fondo, en los accesorios que llevo para que todo tenga una coherencia. Luego claro maquilla y desmaquilla en un día, me lleva su tiempo. La modelo siempre soy yo, por no molestar a otra persona, pero no descarto en un futuro cotar con otras modelos.

P: En tus vídeos te vemos totalmente natural. Haces el antes y el después. ¿Crees que se debería tender más a eso en las redes?

R: Creo que ya hay una tendencia hacia eso. La gente aprecia la realidad, la naturalidad, la espontaneidad. Ese es el éxito de TikTok. Me han dicho muchas veces que se nota que no ponía filtros. Incluso en los tutoriales donde muestro el antes (sin maquillar) y el después (maquillada), me comentan: 'Ay, que bien, que no usas filtros'. Yo lo veo normal. ¿Cómo voy a usar filtros? Sino no notarías la diferencia. Incluso maquillada tampoco uso filtros. No tendría sentido. Nos sacamos partido, pero bueno siempre hay un punto de realidad. También hay belleza en las imperfecciones, porque sino no seríamos nosotros.

P: ¿Cuál es tu target?

R: Tengo de todo: desde adolescentes a mujeres más mayores que yo. Lo veo en los comentarios y en lo que me piden. Por ejemplo, me piden mucho cómo delinear el párpado caído. Entonces, mi contenido lo tengo que adaptar a todos: mujeres y hombres de diferentes edades. Incluso tengo gente que me ve, no se maquilla, pero le parece interesante lo que hago.

P: ¿Qué le dirías a toda esa gente que quiera seguir un poco tus pasos?

R: Siempre voy a apoyar a que la gente haga lo que le guste, sea lo que sea, maquillaje u otra cosa. Animo a que los jóvenes estudien lo que les guste porque van a ser muy buenos en ello.

P: Y tú, ¿estás abierta a otros proyectos?

R: Estoy abierta a todas las propuestas. Me gusta lo que hago, pero claro... Me gustaría hacer algo enfocado en la enseñanza a través de redes. Debería haber una asignatura obligatoria de redes. No solo para maquillaje, sino para cualquier empresa. Porque como no tengas presencia online, no existes.