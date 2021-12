Es joven, actor, valenciano y con 17 años se vino a Madrid a perseguir su sueño de ser actor. "Porque el volumen de trabajo de Madrid no tiene ni punto de comparación con el de Valencia." Este es el año de Jorge Motos (22). Está nominado al Goya a Mejor Actor Revelación por su papel protagonista en la película 'Lucas'. Una película con un guion muy crudo, que mezcla varias historias muy cercanas a la realidad. Además, en enero se estrena 'Feria', la producción de Netflix en la que participa y que para él ha sido algo muy fuerte a nivel emocional.

Reconoce que no es capaz de estar mucho tiempo parado. Necesita estar constantemente haciendo cosas. Es precisamente esa energía la que le hace afrontar y prepararse cada papel como si fuese el último. Para 'Lucas', por ejemplo, contó con casi dos meses de preparación junto a Sonia Castelo, su coach. Porque para Jorge es fundamental llegar a un casting con una base sólida. Hablamos con el actor de su nominación, la cual no esperaba, lo duro que es dedicarse a la interpretación, el síndrome del impostor y mucho más. ¡Atentos!

P: Nominado al Goya a Mejor actor Revelación 2022 por Lucas, ¿cómo recibiste la noticia?

R: Pues mira, no estaba viendo las nominaciones, estaba viendo TikTok. Sabía que eran ese día, pero también sabía que las posibilidades eran ultra mínimas y prefería no verlo. Y de repente estaba viendo un TikTok de Aitana y me llegó un whatsapp. Y nada: grité, lloré... Ahora estoy súper feliz, pero sigo escéptico.

P: ¿A quién llamaste?

R: A mi madre, que lo estaba viendo. Nos llamamos y fue la conversación más aleatoria que he tenido. Estábamos los dos llorando, no nos dijimos nada y ya está. La conversación fue literalmente una llorera.

P: Desde pequeño te ha apoyado mucho, ¿no?

R: Sí, he tenido esa suerte. Mis padres siempre me han apoyado mucho.

P: ¿Tienes pensado qué vas a decir si ganas el Goya?

R: Te juro que ni me lo he planteado. Las únicas veces que me lo he planteado es cuando me lo han preguntado en entrevistas. Pero realmente no me lo planteo porque todavía estoy súper escéptico. El hecho de estar nominado para mí ya es el mayor premio. Esa noche va a ser una noche de disfrutar. Además, admiro tanto a los compañeros con los que estoy nominado y les tengo tanto cariño, que es como que gane quién gane va a ser una fiesta.

P: Sin duda el Goya es un gran impulso para la carrera de cualquier actor. ¿Te están llegando más oportunidades?

R: Supongo que sí, que te da más visibilidad y que entonces llegarán más oportunidades. Aunque a día de hoy no noto gran cambio. Estoy haciendo pruebas y estoy muy contento, pero todavía no he notado un cambio a nivel laboral. También es verdad que solo han pasado dos semanas y media de la nominación. Pero quiero pensar que llegarán, porque al final es un lugar de visibilidad y de reconocimiento.

P: Tienes más proyectos por salir, como ‘Feria’ de Netflix. ¿Qué tal ha ido el rodaje? ¿Se nota que hay una mayor inversión detrás?

R: Fue como hacer cine... Todavía no puedo contar mucho más. Se estrena el 28 de enero si no me equivoco. Tengo muchas ganas de que salga. Para mí hacer 'Feria' ha sido uno de los viajes de mi vida. Fue algo que me llegó mucho al corazón. Fue muy fuerte emocionalmente hablando.

P: ¿Más fuerte que 'Lucas'?

R: A distintos niveles: 'Lucas' fue muy fuerte a nivel profesional. Y 'Feria' además de a nivel profesional, tuvo una parte emocional muy muy grande, porque mis compañeros de reparto a día de hoy, después de un año del fin del rodaje, seguimos tan unidos como el primer día que nos conocimos. Somos hermanos, familia, estamos prácticamente todos los días juntos. Se creo un vínculo súper especial con Carla Campra, Ana Tomeno, Carlos Scholz, Felipe Pirazán, Carmen Navas...

P: No se si ves Gen Playz, pero en el programa hablamos mucho de la precariedad laboral de los jóvenes… ¿Cómo ves el tema siendo actor?

R: Soy súper fan de Gen Playz. La precariedad laboral en nuestra profesión está muy presente, especialmente entre los jóvenes. Yo tengo la suerte de que, prácticamente desde que empecé, he necesitado poca ayuda de mis padres para poder vivir dignamente, pero para el 99% de mis amigos su única manera de desarrollar su ámbito artístico es autofinanciándose sus propios proyectos, tirando del dinero que ganan en otros trabajos. La precariedad por tanto existe y es muy grande. Son pluriempleados. Yo por mi parte no me puedo quejar, pero por mis amigos si.

P: ¿Qué crees que ha hecho que tú estés en esa posición "privilegiada"?

R: Creo que es cuestión de suerte, de que aparezca un personaje y que encajes. Porque mis amigos son súper talentosos y me da mucha rabia que tengan que vivir así.

P: ¿Qué piensas del hecho de que a veces se contrate a actores por el número de seguidores que tienen?

R: A mí me parece una vergüenza. Quiero decir, entiendo que puede ser una estrategia de marketing, que puede funcionar más o menos. Pero lo que me parece una vergüenza es que se valore a un artista por su número de seguidores y no por el talento que tenga o porque encaje en el perfil. Que luego se da la suerte de que están entre tres posibilidades y cogen a alguien en función del marketing, pues entiendo que a lo mejor nosotros también lo haríamos si fuésemos los que ponemos el dinero. Pero yo, desde el otro lado y desde ser un actor con apenas seguidores porque mi trabajo no son las redes, me parece muy injusto. En carne propia no lo he vivido, pero a una amiga en un casting le preguntaron cuántos seguidores tenía en Instagram. Solamente lo he escuchado una vez, pero ya una vez me parece fuerte.

P: También hablamos de salud mental y del famoso síndrome del impostor, ¿lo has sentido alguna vez?

R: Absolutamente, ¿quién no lo ha sentido alguna vez? Raro es quien no lo sienta. En mi caso si lo he sentido muchísimo. Casi a diario. Lo he sentido en muchas cosas. A veces me pregunto: ¿qué he hecho yo para merecer esto? El no entender las causas de las cosas positivas que te pasan. Lo he vivido, pero creo que en cierta manera lo vivimos todos.

P: ¿Sientes ansiedad si pasas x tiempo sin trabajar?

R: Por suerte a la vez yo estoy estudiando Comunicación Audiovisual. Actualmente estoy en cuarto. Y pese a que la carrera no me gusta muchísimo, me la tomo bastante como un hobbie y hago lo que puedo... Sin embargo, me sirve para cuando no tengo trabajo tener algo que hacer. Antes si me habría provocado muchísima ansiedad, pero sorprendentemente desde hace un año lo vivo de manera mucho más tranquila. Es verdad que he tenido un año muy bueno a nivel laboral. A lo mejor si hablamos de aquí a seis meses y no tengo trabajo, te digo lo contrario. Ahora mismo lo llevo bien porque nunca estoy sin hacer nada. Yo necesito estar todo el rato haciendo cosas.

P: 'Lucas' es una mezcla de historias muy duras. ¿Cómo te preparas para un papel así? Porque hay que tener mucha sensibilidad para enfrentarse a una interpretación así…

R: 'Lucas' llegó a mi vida hace muchísimo. 'Lucas' viene de un corto, del que yo era muy fan. De hecho, el antiguo prota vino a darnos una charla a la escuela en ,la que yo estudiaba. El corto también estuvo nominado a los Goya, yo los estuve viendo para ver si se lo llevaba. Después, hace tres años, me llega la prueba de la peli y yo dije: 'Dios mio, este personaje lo amo y he soñado con interpretarlo'. Ya una vez me dieron el personaje, me leí el guion como fan del corto y llamé a Sonia Castelo, que es mi coach, para prepararme mi primer personaje protagonista con tiempo. Tuve la suerte de tener un tiempo de preparación mediano-grande, de un mes y medio/dos meses. Me lo pasé todas las tardes en un bar de Malasaña preparando el personaje con Sonia. Nos pasamos muchas horas investigando, aprendiendo y creando el universo de ese personaje y su mundo interior que es complejo.

P: Explícanos que hacía Sonia contigo.

R: Cuatro ojos hacen más que cuatro. La parte de ensayos con el director es súper importante, pero yo soy de los que piensa que hay que llegar a la fase de ensayos de casting con una propuesta bastante sólida y trabajada. En ese momento no tenía las herramientas quizá para hacerlo yo solo. A día de hoy quizá las tenga, pero sigo pensando que cuatro ojos ven más que dos. Con Sonia releemos el guion, analizamos cada segundo, creamos toda la psicología del personaje, cada emoción, desde dónde sale la voz... Es lo que más me gusta de mi trabajo; la creación del personaje. Para mí es la parte más bonita. Hay actores que prefieren no tener coach, pero yo soy súper fan de ello y de Sonia. Llevo trabajando con ella desde hace tres años y medio. Ella es mi mitad. Es un poco como Los Javis en OT.

P: ¿Qué es lo que más te gusta del cine español y lo que menos?

R: Lo que más me gusta es la sensibilidad, la emocionalidad y las actrices. Soy absolutamente fan de los personajes femeninos. Me parece que lo que hacen algunas actrices españolas es una locura. Y lo que menos me gusta es el sonido de algunas pelis.

P: ¿Me puedes dar nombres?

R: Me gusta muchísimo Bárbara Lennie, Milena Smit, Veronica Echegui, Aura Garrido...

P: ¿Nos recomiendas una o dos pelis para estas navidades?

R: 'La abuela', de Paco Plaza, me pareció un peliculón, que además compite en los Goya. Y que también compite, que tiene un sonido espectacular y que Marta Nieto está increíble: '3'. Esas dos pelis, creo que son las que más me han gustado este año. Me han enamorado.