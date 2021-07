La discreción y Kim Kardashian no son buenas compañeras. La empresaria está de viaje de negocios en Roma y le han faltado horas para hacerse notar. Ella jamás pasa desapercibida y en el Vaticano no iba a ser una turista más. En compañía de Kate Moss y su hija Lila Grace, Kim Kardashian realizó un recorrido por la residencia del Papa, y por supuesto los paparazzi estaban ahí para inmortalizar el momento.

La mediana de las Kardashian se ha encargado, a golpe de vestidazo, de revolucionar las redes sociales. Ella, fiel a su estilo, no ha dejado de lado los tacones ni la ropa ajustada para hacer turismo por lugares tan emblemáticos de Roma. El modelo semi transparente, sin mangas, que dejaba sus hombros y parte del escote al descubierto se hizo viral, y los medios de medio mundo se hacían eco de ello calificándolo de demasiado "sexy" para el centro de la Iglesia Católica Romana.

“Ok. Voy a hablar de esto y no les va a gustar.

Como sabemos Kim usó un lookcito muy reveladors para el Varicano. Si yaas mama y eso. Y mas por el significado de la prenda PERO.

Sorry hay protocolos de vestimenta en estos lugares. pic.twitter.com/cGrAVgHhqk“ — Manumanito (@manumanito) June 30, 2021

Algunos usuarios apoyaron la decisión de la estrella de Keeping up with the Kardashians de mantener su estilo para visitar la Ciudad del Vaticano. En cambio, otros muchos, vieron en su outfit una falta de respeto que incumplía el estricto código de vestimenta que aplican a todos los visitantes. Sin embargo, hay quien ha visto en su look otra gran campaña de marketing de la celebrity.

“También parece que quieren catalogar a Kim de tonta. Este abrigo combina perfecto según sus ya previas elecciones estilísticas, gusten o no ¿Y el momentazo de publicidad para sus skims de efecto desnudo? pic.twitter.com/ag7OVciwNP“ — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) July 1, 2021

“¿También hay reglas para todos los crímenes que la iglesia cometió? No me gusta Kim, pero bravo por ella. No entiendo que hacen los J’s defendiendo al Vaticano por un vestido �� seguro es generación de cemento. https://t.co/pmu9GbJUMa“ — Folklore (Gay Version) (@SergioBeet) July 1, 2021

“Kim es astuta y no necesita campaña para saltar a la vista. Su sello peculiar: la polémica. Ir al Vaticano con una prenda de Barragan de su colección "Brujería"me pareció simbólico,por todas aquellas mujeres q fueron perseguidas y quemadas en la hoguera por expresar su sexualidad“ — Yo Soy Leo ® (@_ArtePop) July 1, 2021

“KIM FUE ASI AL VATICANO JAJAJ LA AMO https://t.co/6kkiCxnLZw“ — Callie (@juli_julipll) June 29, 2021

¿Por qué es polémico? Porque el código de la Santa Sede prohibe las camisas sin mangas, los escotes, los shorts y minifaldas. En la ciudad del Papa, se promueven atuendos discretos, y si no se cumple con el código de vestimenta, los guardias tienen el derecho a negar la entrada. ¿Incumplió Kim todas las normas de protocolo exigidas? Pues no exactamente. La influencer lució un vestido blanco semi largo, pero con encaje, transparencias, aberturas y sin mangas.