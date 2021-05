Este enero lanzó su primer tema "No me renta" y en solo 4 meses ha conseguido más de 5 millones de reproducciones gracias a su proyección en redes sociales, sobre todo en Tik Tok. Hoy Manel, su verdadero nombre, cuenta con casi 300 mil seguidores en Tik Tok, la red social que le ha servido como trampolín para zambullirse en la complicada industria musical. "Yo iba escribiendo mis letras, se las iba enseñando a mis amigos y a la gente más cercana, pero no lo subía, ni nada. Solo subí algo a IGTV, pero en Youtube y Spotify no empecé hasta enero."

Menos mal que empezó a creérselo y a tomárselo más en serio, porque de lo contrario nos habríamos perdido una de las mayores revelaciones dentro del género urbano actual. Aunque él prefiere que no le categoricen como revelación ya que supone todavía más presión de la que tiene. Así es como en apenas unos meses, Ezvit 810 (su A.K.A) pasó de improvisar con los colegas en las calles y recoger fruta a firmar un contrato con el sello Blanco&Negro. Pero mejor que nos lo cuente él mismo.

P: De recoger fruta a firmar con Blanco & Negro en apenas meses, ¿cómo estás viviendo estos cambios?

R: Ha sido todo muy rápido y ha sido todo muy difícil. También porque es mucho trabajo para sacar las canciones. Pero bueno, al final todo esfuerzo tiene su recompensa y se ha ido viendo en los números. Así que estoy muy contento y espero, poco a poco, seguir mejorando.

P: ¿Ya te paran por la calle?

R: Por aquí por Lleida sobre todo, cuando voy por la Calle Mayor si que me paran y me piden fotos y alguno me dice que le firme alguna cosa. Pero bueno, tampoco mucho: 2, 3 o 4 personas.

P: ¿Cuántas veces te han llamado la revelación del género urbano? ¿Te gusta?

R: No me gusta que me llamen así porque es como que te metes una presión innecesaria encima. Como mi primer tema fue tan bien, está claro que los otros no tienen porque ir tan bien. Igual alguno va mejor o igual no... Que me llamen eso es un orgullo para mí, pero tampoco quiero que se esperen temazos y que después los escuchen y no sea lo que esperaban. Yo siempre intento que salga lo mejor posible, pero al final la gente es quien te sitúa en los más virales o no. Pero bueno, si la gente pone las expectativas tan altas no es un problema para mí, porque al final siempre me intento superar a mí mismo. Me gusta superarme cada vez que saco un tema.

P: ¿Te autoproduces o cómo funciona?

R: Tengo un estudio aquí en casa, pero es un estudio de grabación: un micro, una tarjeta de sonido y el ordenador. Yo solo me grabo y le paso el proyecto a mi manager. Después él se lo pasa al productor, que es quien lo masteriza. Luego vemos que podemos meterle, le damos forma y llegamos al producto final.

P: ¿Qué cosas cambiarías de la escena actual?

R: No sé si lo viste, pero se lio muchísimo a través de canciones. Hay mucha gente que se mueve solo por las visitas y por ser reconocido y le da igual cómo. Entonces se empezaron a tirar todos: tiraderas por aquí y por allí. Yo creo que el rap al final es una cosa en la que todos debemos disfrutar de la música de todos y ya está. No creo que sea una cosa para pelearse entre unos cuantos. Hubo unos 15 días en los que la gente estaba más pendiente de las tiraderas que de la música. Lo mejor sería que todos nos uniéramos y nos lleváramos todos bien. Sé que es imposible, porque siempre te va a caer alguien mal, pero tampoco hace falta colgar una canción dedicada a alguien diciéndole de todo. La persona que lo hizo creo que no tenía muchos números y dijo: 'Voy a hacer esta canción tirándole a estos 15, a ver si me responden 3 o 4 y me doy un poco a conocer.'

P: ¿De qué hablan tus versos? ¿Son un poco canción denuncia?

R: Mis letras giran en torno al desamor, que es lo que he ido sintiendo yo. Por ejemplo, la primera canción que fue "No me renta" es más que nada rabia y que me sentía engañado. Las otras son un poco más tristes, ya no desde la rabia. En ellas he querido reflejar que no estoy bien, y en general, todo lo que me pasa por la cabeza. Yo siempre escribo de cosas que me han pasado, porque sino no se me ocurriría nada. Tengo un tema dedicado a mi abuelo, muy personal, con el que seguro que mucha gente se va a sentir identificada. Luego en el de "Cada motivo" explico un poco cómo empezó todo. Cada tema es un poco diferente.

P: ¿Ha habido algún comentario que te hayan hecho que te haya llamado especialmente la atención?

R: Tengo la suerte, al menos hasta ahora, que tengo un público bastante majo. Son muy buena gente. Porque yo soy el típico que se mete a ver los comentarios de las canciones y hay gente que critica muchísimo. Yo aún no me he encontrado con comentarios haters. Todos los que me encuentro son parecidos, acaban diciéndome lo mismo, pero con diferentes palabras. Yo me lo leo todo igualmente, porque al final te debes a la gente que te escucha.

P: En estos meses has tenido un crecimiento brutal, ¿Consideras que a ti la pandemia te ha ayudado a obtener mayor visibilidad?

R: Si, yo creo que sí, porque como la gente está más triste y todo eso, entonces mi música va con ese rollo. Creo que también ha influido, pero bueno no es nada seguro.

P: ¿Crees que en Latinoamérica puedes tener más oportunidades?

R: Estuve mirando las estadísticas, y en México y Argentina hay bastante gente que me escucha. Al final al ser rap en español, si la canción se hace conocida, lo van a escuchar todos los hispanohablantes. Yo creo que si le preguntas a un argentino, que esté metido en las redes sociales, por las canciones que lo están petando ahora mismo en Tik Tok, lo sabe.

P: ¿Qué importancia tienen para ti las redes sociales?

R: Siempre he dicho que las redes sociales son importantes porque con ellas puedes llegar a muchísima gente, sobre todo entre la gente de mi edad, más con Tik Tok. Antes no existía esta posibilidad y era mucho más difícil llegar a la gente.

P: Dices que tu objetivo es llegar al top del rap español....

R: Voy a trabajar y a soñar con eso. Luego si llego al top perfecto, y sino, que al menos sepa que lo he intentado hasta el final.

P: Para ti, ¿quién ocupa ahora mismo ese pódium?

R: Eso depende de los estilos que te gusten, porque realmente hay muchos estilos de rap. Siempre he dicho que los artistas hacen música parecida a la música que escuchan. A mí me gusta el Rafa Espino, Ambkor, Lytos y más gente del rap triste. Pero para mí esos tres, dentro de ese estilo, son los mejores. Le preguntas a otro y te dirá otros.

P: Como rapero, ¿te mola el freestyle?

R: Sí, claro. A mí me empezó a interesar el rap improvisando con mis amigos desde los 14 años, luego ya empecé a escribir. Aquí en mi pueblo, en Alcarrás, hacíamos batallas entre nosotros cada finde y eso estaba muy guapo.

P: ¿Quién es tu freestyler fav?

R: Bnet, porque lo que hace él no lo hace ninguno. Es muy heavy.

P: Proyectos próximos...

R: Voy a sacar un sigle a mitad de junio que se va a llamar "No te buscaré", y luego pues no sé si voy a sacar una colabo o otro single. De momento voy a ir single a single, no tengo pensado hacer un disco de momento.